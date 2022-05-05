71-й день «горячего» ГЕНОЦИДА: ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕЙ РОССИИ Эрик Найман

2022-05-05 14:36 259

71-й день «горячего» ГЕНОЦИДА рф против Украины

6-й пакет санкций все еще НЕ ПРИНЯТ

И могут тянуть до 9 мая. Возможно, будут реагировать на то будут заявления путина о войне и мобилизации или нет.

Планируется по нему:

- Сбербанк и ряд других крупных банков будут отключены от SWIFT

- Полное эмбарго на российскую нефть со стороны ЕС в течение следующих 6 месяцев. Ранее почти половина российской нефти продавалась в ЕС, что давало 10-12% доходов госбюджета рф.

Однако Венгрия, Словакия, Болгария, Чехия и еще ряд стран или против или требуют переходный период аж на 2-3 года.

Официальные автодилеры Lexus говорят, что у них заканчиваются запчасти

Чего-то уже нет. А что-то вот-вот закончится.

Ставить в Lexus самоделкины или китайские детали – ну такое.

Уполномоченный по правам человека в городе Москве обещает оборудовать автозаки кондиционерами и туалетами

Продвинутые россияне шутят, что теперь будет «все для народа».

ЕС планирует запретить россиянам покупать недвижимость в Европе

Конечно же это волнует очень небольшую группу людей. И вопрос с беженцами из путинской россии.

В Украине конечно же сейчас не разделяют россиян на хороших и плохих. Но в Европе этот вопрос точно встанет.

Россия отказалась от участия во встрече членов Совета Безопасности ООН с комитетом ЕС

Испужались.

ГЕРОИЧЕСКАЯ УКРАИНА

Россия не только уничтожает террористическими ракетными обстрелами мирную инфраструктуру Украины, но и ворует ее имущество

На судне «Матрос Позынич» российские пираты пытались вывезти и продать в Египте украденное с элеваторов юга Украины 27 тыс.тонн зерна. После отказа Египта оно направилось то ли в Ливан то ли в Сирию.

При это Турция свободно пропускает подсанкционные и пиратские российские суда через Босфор.

По хорошему, такие суда нужно арестовывать, а полученную от продажи награбленного выручка направлять в Украину.

Речь идет о примерно 1.5 млн.тонн зерна, которые могли попасть в руки пиратам.

Метинвест начал процесс консервации Авдеевского коксохимического завода

Металлургическая бизнес-группа Ахметова понесла, пожалуй, самые большие потери из-за нахождения в области боевых действий.

Население Украины продало валюты в апреле больше, чем купило на $238 млн.

В марте сумма была больше - $357 млн.

Это происходит из-за запрета на покупку валюты.

Неудовлетворенный спрос ушел на черный рынок.

Судя по котировкам USDTUAH сейчас рынок находится на уровне 32.6 грн/долл. То есть вполне неплохо. На пике было 35.6.

Валютные резервы Украины медленно тают, но достаточны для стабильности гривны и экономики

На начало мая они составляли $26,8 млрд.

На 1 апреля было $28,1 млрд.

На 1 марта $27,5 млрд.

На 1 января $30,94 млрд.

За месяц бесплатной растаможки украинцы ввезли 29195 автомобилей

В том числе 40 штук стоимостью дороже 2 млн.грн.

Кому война кому мать родна.

Хотя большая часть (58%) машин была с ценой до 100 тыс.грн.

Но все же когда под льготу ввозятся дорогие авто – это явно неэтично и государство зря оставило такую лазейку.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ

Китайские регуляторы начали изучать REIT’s на предмет внедрения

Видимо некуда деть проблемную недвижимость и решили ее сбросить в виде ценных бумаг на население и фонды.

Индекс деловой активности в США в секторе услуг остается в хорошем состоянии

А вот компонента занятости впервые за долгое время стала отражать ослабление экономики. Слабеют также новые заказы.

Байден: сокращение бюджетного дефицита поможет ослабить инфляцию

Вообще-то давно известно, что дефицит является главным источником инфляции.

Итак – раз дошло, значит принято решение о рецессии, дабы не свалиться в стагфляцию. Это также поможет победить россию.

Индекс деловой активности в сфере услуг Китая Caixin упал до самого низкого уровня более чем за 2 года

Ранее аналогичную динамику резкого замедления потребительской и строительной активности показали официальные данные.

Еще одна яркая цифра кризиса - Министерство культуры и туризма Китая сообщило, что за недавний пятидневный трудовой праздник, который закончился в четверг, китайские путешественники совершили 160 миллионов поездок, что более чем на 30,2% меньше, чем годом ранее, и эквивалентно 66,8% поездок, совершенных в праздничные дни в 2019 году.

Локдауны усиливают кризисные явления в экономике Китая.

ВСЁ БУДЕТ УКРАИНА!

Источник: ФБ