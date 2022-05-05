71-й день «горячего» ГЕНОЦИДА рф против Украины
6-й пакет санкций все еще НЕ ПРИНЯТ
И могут тянуть до 9 мая. Возможно, будут реагировать на то будут заявления путина о войне и мобилизации или нет.
Планируется по нему:
- Сбербанк и ряд других крупных банков будут отключены от SWIFT
- Полное эмбарго на российскую нефть со стороны ЕС в течение следующих 6 месяцев. Ранее почти половина российской нефти продавалась в ЕС, что давало 10-12% доходов госбюджета рф.
Однако Венгрия, Словакия, Болгария, Чехия и еще ряд стран или против или требуют переходный период аж на 2-3 года.
Официальные автодилеры Lexus говорят, что у них заканчиваются запчасти
Чего-то уже нет. А что-то вот-вот закончится.
Ставить в Lexus самоделкины или китайские детали – ну такое.
Уполномоченный по правам человека в городе Москве обещает оборудовать автозаки кондиционерами и туалетами
Продвинутые россияне шутят, что теперь будет «все для народа».
ЕС планирует запретить россиянам покупать недвижимость в Европе
Конечно же это волнует очень небольшую группу людей. И вопрос с беженцами из путинской россии.
В Украине конечно же сейчас не разделяют россиян на хороших и плохих. Но в Европе этот вопрос точно встанет.
Россия отказалась от участия во встрече членов Совета Безопасности ООН с комитетом ЕС
Испужались.
ГЕРОИЧЕСКАЯ УКРАИНА
Россия не только уничтожает террористическими ракетными обстрелами мирную инфраструктуру Украины, но и ворует ее имущество
На судне «Матрос Позынич» российские пираты пытались вывезти и продать в Египте украденное с элеваторов юга Украины 27 тыс.тонн зерна. После отказа Египта оно направилось то ли в Ливан то ли в Сирию.
При это Турция свободно пропускает подсанкционные и пиратские российские суда через Босфор.
По хорошему, такие суда нужно арестовывать, а полученную от продажи награбленного выручка направлять в Украину.
Речь идет о примерно 1.5 млн.тонн зерна, которые могли попасть в руки пиратам.
Метинвест начал процесс консервации Авдеевского коксохимического завода
Металлургическая бизнес-группа Ахметова понесла, пожалуй, самые большие потери из-за нахождения в области боевых действий.
Население Украины продало валюты в апреле больше, чем купило на $238 млн.
В марте сумма была больше - $357 млн.
Это происходит из-за запрета на покупку валюты.
Неудовлетворенный спрос ушел на черный рынок.
Судя по котировкам USDTUAH сейчас рынок находится на уровне 32.6 грн/долл. То есть вполне неплохо. На пике было 35.6.
Валютные резервы Украины медленно тают, но достаточны для стабильности гривны и экономики
На начало мая они составляли $26,8 млрд.
На 1 апреля было $28,1 млрд.
На 1 марта $27,5 млрд.
На 1 января $30,94 млрд.
За месяц бесплатной растаможки украинцы ввезли 29195 автомобилей
В том числе 40 штук стоимостью дороже 2 млн.грн.
Кому война кому мать родна.
Хотя большая часть (58%) машин была с ценой до 100 тыс.грн.
Но все же когда под льготу ввозятся дорогие авто – это явно неэтично и государство зря оставило такую лазейку.
МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
Китайские регуляторы начали изучать REIT’s на предмет внедрения
Видимо некуда деть проблемную недвижимость и решили ее сбросить в виде ценных бумаг на население и фонды.
Индекс деловой активности в США в секторе услуг остается в хорошем состоянии
А вот компонента занятости впервые за долгое время стала отражать ослабление экономики. Слабеют также новые заказы.
Байден: сокращение бюджетного дефицита поможет ослабить инфляцию
Вообще-то давно известно, что дефицит является главным источником инфляции.
Итак – раз дошло, значит принято решение о рецессии, дабы не свалиться в стагфляцию. Это также поможет победить россию.
Индекс деловой активности в сфере услуг Китая Caixin упал до самого низкого уровня более чем за 2 года
Ранее аналогичную динамику резкого замедления потребительской и строительной активности показали официальные данные.
Еще одна яркая цифра кризиса - Министерство культуры и туризма Китая сообщило, что за недавний пятидневный трудовой праздник, который закончился в четверг, китайские путешественники совершили 160 миллионов поездок, что более чем на 30,2% меньше, чем годом ранее, и эквивалентно 66,8% поездок, совершенных в праздничные дни в 2019 году.
Локдауны усиливают кризисные явления в экономике Китая.
ВСЁ БУДЕТ УКРАИНА!
Источник: ФБ