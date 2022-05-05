71-й день войны: Римский папа ушел в параллельную реальность, а ХЕРСОН показал агрессору первую часть своего названия Янина Соколовская

2022-05-05 23:25 296

71-й день войны. На ней погибли 24 журналиста. То есть каждые три дня гибнет по одному человеку, глазами которого мир смотрит на войну, серцем которого ее чувствует, умом которого не может с ней смириться.

Вчера пришла весть о гибели Саши Махова, потрясающего профессионала... А сколько еще коллег, пропавших без вести. До кого невозможно ни достучаться, ни дозвониться, о судьбе которых мы узнаем гораздо позже, снимем сюжеты и фильмы, напишем статьи, сохраним память, но людей ведь этим не вернем. И поверить в это невозможно.

А в параллельной реальности слуги народа решили проехать по зарубежным округам и проверить: как там живется украинским беженцам. То есть под видом мониторинга вопросов, которые без них решает Евросоюз, совершить за государственный счет турне "по ленинским местам" типа Швейцарии с Италией.

При этом в турне по Волновахе и донбасской линии фронта депутаты не собираются. Собственно, как и решать вопросы внутренне перемещенных граждан, которые остались без жилья, еды, школ, детсадов и одежды, у которых миллион проблем и которым Украина, в отличие от ЕС, не может выплачивать неплохие сотни и тысячи евро.

Хотя - а вдруг может, но не хочет, ведь деньги на зарубежные турне депутатов у Родины, оказывается, есть.

В еще одной параллельной реальности Римский папа договорился до того, что обвинил НАТО в войне против Украины. И призвал именно НАТО эту войну прекратить.

Причем странные заявления папа делает невпервой. И на Пасху он устроил совместный поход украинки и россиянки с Крестом. Так папа отсимволизировал, что Украина с рф на самом деле дружат, а ссорит почему-то их исключительно НАТО.

Вот уж воистину - иногда лучше молиться, чем отсебятину нести.

Теперь остается думать, кому именно служит папа и в каком звании?

А линия фронта тем временем продвигается на восток. И это - потрясающая новость.

И ВСУ возвращает наши пяли и крохи.

И референдум в оккупированном Херсоне не прошел. Вместо него там - проукраинские митинги.

ХЕРСОН явно показал агрессору первую часть своего старинного названия. Теперь миф о пророссийскости города - только СОН.

За это Херсону отключили интернет и украинскую мобильную связь. И его коммуникация с миром - это треск помех через грохот войны.

Тем временем актер Дэниел Редклиф продает реквизит, собирая деньги в помощь Украине. И Анджелина Джоли во Львове фотографируется с обломком ракеты, одной из тех, которыми обстреляли город.

То есть информационная база войны расширяется. Мир узнаёт о ней уже не из новостей, а из инсты и ютуба. И говорят о ней не только политики, а кумиры широких межнациональных масс.

И это дает Украине надежду на расширение поддержки, на синергию мира в борьбе с войной. Так мир стал ближе еще на один день.

Источник: ФБ