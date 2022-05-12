78-й день войны.
Какое счастье, что Бог дал мне умение писать. Если б не оно, тяжело было бы удержать мозг в целости,
когда - смотришь на лица тех, кто заблокирован на Азовстали
- когда видишь лицо папы Римского, которого женя заблокированных бойцов просят о спасении, а он выражает пастырскую обеспокоенность
- когда слышишь о планах пятой колонны включить Херсон в состав чужой страны
- когда понимаешь, что под угрозой Одесса
- когда видишь последствия обстрелов жилых домов
- когда все больше твоих погибших на войне
- когда говоришь с жертвами насилия в Буче
- когда, когда, когда...
Но на "театре войны" уже заметны перемены. Уже видно, как Украина теснит врага. Уже мы спорим о том, что именно для нас Победа - освобождение всей страны или заход на чужую территорию.
То есть риторика поменялась - от оборонной к наступательной‼️. И настрой изменился. И перспектива уже видна.
Осталось добиться Победы, дожить до нее, уцелеть и сохранить страну в целости. Ради этого пишем, снимаем и собираем материалы для книг, каждая из которых - доказательная база для любой Гааги.
Чтобы не забыли о том, какой была эта, уже подыхающая, война.
Чтобы помнили.