День 78-й. На "театре войны" уже заметны серьезные перемены Янина Соколовская

2022-05-12 19:59 222

78-й день войны.

Какое счастье, что Бог дал мне умение писать. Если б не оно, тяжело было бы удержать мозг в целости,

когда - смотришь на лица тех, кто заблокирован на Азовстали

- когда видишь лицо папы Римского, которого женя заблокированных бойцов просят о спасении, а он выражает пастырскую обеспокоенность

- когда слышишь о планах пятой колонны включить Херсон в состав чужой страны

- когда понимаешь, что под угрозой Одесса

- когда видишь последствия обстрелов жилых домов

- когда все больше твоих погибших на войне

- когда говоришь с жертвами насилия в Буче

- когда, когда, когда...

Но на "театре войны" уже заметны перемены. Уже видно, как Украина теснит врага. Уже мы спорим о том, что именно для нас Победа - освобождение всей страны или заход на чужую территорию.

То есть риторика поменялась - от оборонной к наступательной‼️. И настрой изменился. И перспектива уже видна.

Осталось добиться Победы, дожить до нее, уцелеть и сохранить страну в целости. Ради этого пишем, снимаем и собираем материалы для книг, каждая из которых - доказательная база для любой Гааги.

Чтобы не забыли о том, какой была эта, уже подыхающая, война.

Чтобы помнили.