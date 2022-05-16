Сопротивление Азовстали вошло в историю Янина Соколовская

2022-05-16 22:38 185

Новый день войны...
Сопротивление Азовстали вошло в историю. О нем УЖЕ пишут песни, картины и стихи. УЖЕ организуют выставки. УЖЕ проводят митинги с требованием спасти азовцев.
А они третий день без еды и воды.
А обещанный вчера коридор не открылся.
А трагедия разворачивается на наших глазах и мы чувствует полное бессилье.
Потому история о попытке взять украинцев измором - это история о каждом из нас, о каждой судьбе, о тех, кто под бомбежками, и о тех, кто в изгнании.
Это план уничтожения и деморализации народа.
Это - приход "мира", который на самом деле - война.
В этом контексте мы продолжаем обсуждать и заседание Священного синода УПЦ. От него ждали быстрых результатов - быстрого отделения от МП, мгновенного слияния с ПЦУ.
Но эти ожидания были наивны. В церкви быстрых решений не бывает, и УПЦ пошла по протоколу - назначила собрание духовенства и мирян, на которое должны съехаться делегаты со всей Украины, когда смогут.
А когда они в нынешних обстоятельствах под обстрелами смогут? Неизвестно. Церковь никуда не спешит. Но начало пути - положено.
А тем временем ЕС вводит нефтяное эмбарго против рф. Финляндия и Швеция намерены одновременно вступить в НАТО. Украинские военные освободили от агрессора 1015 городов и сел. Пентагон направляет в Европу 10500 своих военных.
И все это - звенья одной военной цепи...
Победа становится ближе еще на один день!

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