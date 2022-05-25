Кто попал на пьедестал: почему Украина уничижает своих героев Янина Соколовская

2022-05-25 13:40 444
 
Ровно восемь лет назад Порошенко стал президентом. А шесть лет назад в Украину вернули(лась) Надежду Савченко. Что общего между этими событиями, кроме армии-мовы-виры? 
Думаю, обе эти ИСТОРИИ - ОБ ОТНОШЕНИИ УКРАИНЫ К СВОИМ ГЕРОЯМ. 
Мы их очень быстро и охотно создаем, возносим на пьедесталы и сцены, делаем их объектами мифов и легенд, изустных и письменных сказаний, вешаем их портреты (а не лично их) в красных углах домов и хат, создаем себе кумиров - в общем, очаровываемся.
 
Так было с Чорноволом, Кучмой, Тимошенко, Ющенко, Русланой, Плющом и даже Зайцем (кто его сейчас помнит?). 
Но все "герои очарованья", вознесенные на украинский Олимп или с флагами взобравшиеся на Говерлу, вскоре нам приедались. 
 
И мы меняли в своих симпатичх плюс не минус. И с неуемным энтузиазмом разочаровывались, ненавидели, сносили, разносили, из кабинетов выносили. 
 
И Чорновила уже называли диктатором, Кучму - узурпатором, Тимошенко - вруньей, Ющенко - пчеловодом, Руслану - спалахуйкой, Плюща - балаболом, а разнообразных Зайцев - героями вчерашних дней. 
Эти резкие смены нашего курса, эти эквилибры нас, конечно, развлекали, но страну - добивали.
У нас только сейчас, и то на фоне войны, выработался единый курс в ЕС и НАТО. 
До того же НАШИ КОНИ БЕГАЛИ ПО КРУГУ - внеблоковость - НАТО - внеблокость - НАТО - какаяразница. 
 
И, кстати, очарованным украинским странникам (от слова "странный") #какаяразница нравилась гораздо больше, чем идеологизированная мова-вира. 
 
Какаяразница была намного проще в понимании и исполнении,  не требовала дополнительных усилий, денег и многотомных инструкций по сборке. 
В ней и с ней было все понятно. И за какуюразницу голосовали. И ее любили по всей стране, кроме Львова, который, в силу исторической памяти, выступал против. 
 
А в итоге сначала с пьедестала сбросили армию-мову-виру, потом - какуюразницу. Затем первое из этих общественных верований снова стали поднимать повыше - потому что на войне стало понятно, где и какая разница. Потому что армия обрела значение, мова стала маркером, а вира - спасением. 
 
Но наши метания и шагания от любви до ненависти и обратно позволили врагу предположить, что мы полюбим и его, что мы встретим его караваями и расстелим ему рушники. Что и его попрем на пьедестал.  Что и его возлюбим, как ранее любили своих, порой очень странных, правителей.
 
Но между своим и чужим есть разница - как между языком украинским русским и российским.  И эта разница сработала. И Украина развернула оборону. 
 
Уже сейчас мы понимаем, что эта война - начало Третьей Мировой. И мы заранее очарованы своими союзниками. И уже Байден для нас - как Рузвельт, Джонсон - как Черчилль, а Дуда - как отец родной.  Но война закончится, ее дым - развеется, и мы удивленно заметим, что и нынешние наши герои уж не так однозначно прекрасны. 
 
И главное, чему научит нас война - это бороться и думать, не менять направления, не шарахаться из стороны в сторону. 
И мы поймем, что очарованье и разочарованье - это понятия не для стратегий развития страны. 
И при всей величине и при всем величии украинского сердца, нам все же стоит думать и выбирать головой - чтоб потом не открывать уголовные дела, как против Савченко. 
Чтоб затем не допрашивать всяких деятелей, добывая компромат на Порошенко. 
А чтобы просто, уравновешенно и спокойно жить в стране без войн и потрясений. 
Потому что тут нам - не все равно. Потому что для нас есть разница.
 
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