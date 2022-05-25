Кто попал на пьедестал: почему Украина уничижает своих героев Янина Соколовская

2022-05-25 13:40 444

Ровно восемь лет назад Порошенко стал президентом. А шесть лет назад в Украину вернули(лась) Надежду Савченко. Что общего между этими событиями, кроме армии-мовы-виры?

Думаю, обе эти ИСТОРИИ - ОБ ОТНОШЕНИИ УКРАИНЫ К СВОИМ ГЕРОЯМ.

Мы их очень быстро и охотно создаем, возносим на пьедесталы и сцены, делаем их объектами мифов и легенд, изустных и письменных сказаний, вешаем их портреты (а не лично их) в красных углах домов и хат, создаем себе кумиров - в общем, очаровываемся.

Так было с Чорноволом, Кучмой, Тимошенко, Ющенко, Русланой, Плющом и даже Зайцем (кто его сейчас помнит?).

Но все "герои очарованья", вознесенные на украинский Олимп или с флагами взобравшиеся на Говерлу, вскоре нам приедались.

И мы меняли в своих симпатичх плюс не минус. И с неуемным энтузиазмом разочаровывались, ненавидели, сносили, разносили, из кабинетов выносили.

И Чорновила уже называли диктатором, Кучму - узурпатором, Тимошенко - вруньей, Ющенко - пчеловодом, Руслану - спалахуйкой, Плюща - балаболом, а разнообразных Зайцев - героями вчерашних дней.

Эти резкие смены нашего курса, эти эквилибры нас, конечно, развлекали, но страну - добивали.

У нас только сейчас, и то на фоне войны, выработался единый курс в ЕС и НАТО.

До того же НАШИ КОНИ БЕГАЛИ ПО КРУГУ - внеблоковость - НАТО - внеблокость - НАТО - какаяразница.

И, кстати, очарованным украинским странникам (от слова "странный") #какаяразница нравилась гораздо больше, чем идеологизированная мова-вира.

Какаяразница была намного проще в понимании и исполнении, не требовала дополнительных усилий, денег и многотомных инструкций по сборке.

В ней и с ней было все понятно. И за какуюразницу голосовали. И ее любили по всей стране, кроме Львова, который, в силу исторической памяти, выступал против.

А в итоге сначала с пьедестала сбросили армию-мову-виру, потом - какуюразницу. Затем первое из этих общественных верований снова стали поднимать повыше - потому что на войне стало понятно, где и какая разница. Потому что армия обрела значение, мова стала маркером, а вира - спасением.

Но наши метания и шагания от любви до ненависти и обратно позволили врагу предположить, что мы полюбим и его, что мы встретим его караваями и расстелим ему рушники. Что и его попрем на пьедестал. Что и его возлюбим, как ранее любили своих, порой очень странных, правителей.

Но между своим и чужим есть разница - как между языком украинским русским и российским. И эта разница сработала. И Украина развернула оборону.

Уже сейчас мы понимаем, что эта война - начало Третьей Мировой. И мы заранее очарованы своими союзниками. И уже Байден для нас - как Рузвельт, Джонсон - как Черчилль, а Дуда - как отец родной. Но война закончится, ее дым - развеется, и мы удивленно заметим, что и нынешние наши герои уж не так однозначно прекрасны.

И главное, чему научит нас война - это бороться и думать, не менять направления, не шарахаться из стороны в сторону.

И мы поймем, что очарованье и разочарованье - это понятия не для стратегий развития страны.

И при всей величине и при всем величии украинского сердца, нам все же стоит думать и выбирать головой - чтоб потом не открывать уголовные дела, как против Савченко.

Чтоб затем не допрашивать всяких деятелей, добывая компромат на Порошенко.

А чтобы просто, уравновешенно и спокойно жить в стране без войн и потрясений.

Потому что тут нам - не все равно. Потому что для нас есть разница.