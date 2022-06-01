Процедура звільнення Омбудсмена Денісової однозначно була порушена Сергій Ніжинський

2022-06-01 11:40 259

Моя власна думка як випускника кафедри Конституційного права та К.ю.н. Київський національний університет імені Тараса Шевченка:

Процедура звільнення Омбудсмена однозначно порушена!

Чесно? Навіть в шоці як за таке можна голосувати під час військового стану.

Зараз є 2 категорії юристів:

1. ті, що кажуть не нагнітати внутрішні помилки, бо не час розбратання всередині і т.д. і вже після військового стану розберемось, створюючи все нові і нові помилки, або ті, що замовчують цю подію через зайняття відповідних посад..

2. А є Ті, що знають-Закон суворий, але це Закон!!!!

Угода про асоціацію з ЄС-це перш за все дотримання всіх процедур призначення та звільнення і особливо Омбудсмена!

Новий Омбудсмен ВЖЕ з плямою займе дану посаду, адже тут важливо не тільки хто це буде, а як це було..

На мій особистий погляд - Людмила Денісова була найнезалежнішою від політичних уподобань Омбудсменом в історії України, саме тому бажаю вибороти в суді справедливість та честь даної посади!

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