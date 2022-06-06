День журналиста Украины: время выбрало нас Янина Соколовская

2022-06-06 09:11 259
 
Сегодня - День украинского журналиста. Сколько всего щедрой рукой жизнь отсыпала нам! 
  • Независимость, первый президент-партократ и проигравший ему демократ-Чорновил, денонсировавший на вече итоги Переяславской рады
  • Супер-гипер-инфляция, советы Бальцеровича, незаконченные реформы, сдача ядерного оружия и порезанные в Первомайске ракеты
  • Пошесть "Белого братства", кровавые похороны главы УПЦ-КП Владимира, попытки захвата Софийского собора и Киево-Печерской лавры
  • Три майдана (не забываем о Революции на граните!), три войны (помним о первой Крымской кампании, когда там Мешкова избрали президентом и Киев эту "самодеятельность" подавил), войны в Грузии, Молдове, две кампании в Чечне, где воевали и украинские унсовцы, которые сейчас - на Донбасском фронте.
  • Выборы, перевыборы, переформатирования страны, децентрализация, позволившая провинции и центру жить одинаково и хорошо. 
  • Появление и исчезновение дорог, размножение и бегство дураков, путь то в НАТО, то прочь от него, сближение с ЕС и попытка Ассоциации с пророссийским таможенным союзом
  • Украинизация Украины, расширение роли мовы и развитие украинскрй культуры силами общества без помощи государства, разрушение армии, распродажа танков через сайты и уникалтнейгий опыт воссоздания Вооруженных сил, финансируемых добровольными пожертвованиями украинцев и сочувствующих иностранцев  
  • Уничтожение гордости страны - Черноморского морского пароходства, львовское "дело детей" о широкомасштабной продаже украинских младенцев за рубеж, дело беглого экс-президента Януковича, расследования многочисленных коррупционных исторрй, закончившиеся ничем.
  • Убийство Гонгадзе, загадочные "самоубийства" министра Кравченко и его соратников, отравление Ющенко, восход и закат звезды Тимошенко, модернизация Кучмы от демократа до бюрократа, приход в президентское кресло эстрадного деятеля
  • Создание новой Церкви - появление ПЦУ и выход УПЦ из-под управления РПЦ
  • Полномасштабная война с бывшим стратегическим партнером, ставшая трагической и героической точкой в нашей истории.
СУДЯ ПО ЭТОМУ СПИСКУ, ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС своими героями и летописцами. 
Это явно подтвердили ракеты, летевшие в Киев накануне Дня журналиста и 102-го дня войны. Кто говорит, что их с Каспия запустили, кто - из Херсона. Они просвистели через сотни километров, чтоб упасть на вокзал с его эвакуационными поездами, чтобы внести панику и убить в нас надежду на скорый мир.
Но надежда оказалась неубиваемой верой. И не только потому, что Киев защитило ПВО.  
Украина нацелена на победу, ее мотивация неисчерпаема и потому исход кампании вполне понятен. 
И журналисты на одном фронте, военные - на другом и каждый из нас - на своем приближают мир и победу каждый день.
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