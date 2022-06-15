Вернуть свое, спасти своих Янина Соколовская

2022-06-15 11:08 259

112-й день войны, и пытаюсь взглянуть на жизнь сверху, увидеть ее всю целиком и понять, где закончится отрезок под названием "война".

Учитывая, что время ускорилось, а Великая Отечественная (меня интересует именно этот фрагмент, а не вся Вторая мировая война) длилась почти четыре года, я надеюсь, что нынешняя свернется за полтора.

После этого она отойдет от Украины и расширится по другим странам, и ее действительно назовут Третьей мировой.

И пройдет она не только на полях сражений. Она развернётся по всему фронту экономик и фактически станет столкновением двух систем: старой, вскормленной углеводородами, и новой, аватаром которой уже стал некто Маск.

Все эти события, иносказательно описанные в самый классической литературе и названные битвой при Арма Геддон (или просто Армагеддоном), почему-то развернулись при наших жизнях и на нашей территории. Тут бы самое время объявить себя вторым богоизбранным народом. Но, как говорилось в старом грустном анекдоте, "Я просил звезду Героя, но не хотел посмертно".

И если посмотреть на весь военный участок времени пристально, увеличив его и разглядев подетально, то станет виден и исход кампании, и символический путь к нему.

Когда смотришь сверху, то понимаешь, что война была выиграна Украиной в первые четыре дня, когда Киев не встретил захватчиков караваями. А зверства, сотворенные врагом в Киевской и других областях, лишили его последних шансов на лояльность местного населения, без которой эту войну выиграть невозможно.

Потому захватчики по сути ими так и не стали. Несумев захватить страну, они превратились разве что в "попытчиков". Но все их попытки были настолько кровавыми и направленными против мирных людей, что в историю войн они войдут лишь как бессмысленные и беспощадные.

Не имеющие поддержи местного населения "попытчики" должны свернуть войну до зимы - иначе "непобедимая армия" от голода перемрет и от холода перемерзнет.

То есть у нее осталось около 4 месяцев на все ее "рывки" и попытки прорывов.

Не зря же Германия, не стремящаяся поставлять Украине вооружения, говорит, что оружие даст к ноябрю.

Именно к этому времени, по немецким расчётам, война должна свернуться, а ее горячая фаза - прекратиться.

Не думаю, что итогом войны станут дипломатические договоренности Украины и союзников в Левадийском дворце. Скорее всего по умолчанию будут зафиксированы достигнутые на тот момент позиции. И линия фронта станет условно-пограничной. И я очень надеюсь, что она будет отодвинута максимально далеко от Киева и максимально близко к чужим столицам.

При этом заморозка и сворачивание войны не даст нам полноценно-мирного существования. И виной тому - "пятая колонна".

Я много говорила и писала о ней, призывала выявлять ее и работать с ней. Я представляла ее действенность, но не массовость. И только теперь мы понимаем, сколько людей вовлечены в ее ряды.

Ведь "растяжки" в городах, далёких от линии фронта, ставят совсем не пришельцы, а местные. И взрывающиеся "игрушки-самолетики", отрывающие детям руки-ноги, разбрасывают по Киеву не иностранцы. И метки на домах ставят совсем не приезжие. И корректировку вражеского огня по мирным городам ведут явно местные люди. Причем так, что ракеты с Каспия прицельно попадают в киевский важнейший завод и в вокзал, где как раз идет эвакуация.

Потому борьба с "пятой колонной" станет нашей новой войной - затяжной, упорной, тяжелой.

А пока же, в ближайшие месяцы, задача Украины - вернуть свое спасти своих.

Так победа становится ближе еще на один день.