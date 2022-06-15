Горячая кукуруза, креветка, пахлава или зачем раздавать повестки на пляже Юрій Бірюков

2022-06-15 22:39 222

Горячая кукуруза, креветка, пахлава!

Горячая кукуруза, креветка, пахлава!

Горячая кукуруза, креветка, пахлава!

Тут меня выбешивает все. И бредовость постоянного наратива "нарушил - получи повестку", создающий из ВСУ исправительное учреждение. И бессмысленное вручение повесток на пляже, бо призывать надо по необходимым ВУСовкам, а не по наличию прилипших к жопе пляжных песчинок.

И даже то, что горе-военкомы носят на себе желтый скотч - идентификатор в ближнем стрелковом бою "свой-чужой".

Альо, скотч зачем? Чтобы что? Опасносте стрелкового боя на пляже? Тогда почему без каски и броника?

Источник: ФБ

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