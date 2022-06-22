Фронт все ближе к Херсону и все дальше от Запорожья Янина Соколовская

2022-06-22 18:32 185

Новости с фронта все чаше говорят о россиянах как о ветеранах Броуновского движения.

Для тех, кто не любил физику, уточню, что этот самый Броун открыл хаотическое движение частиц. Именно так, хаотически и, видимо, гордясь своей непредсказуемостью, росармия наносит удары по пляжу с детьми в Донецкой области, по Харькову, по Чугуеву, который не понимает, отчего к нему летят железяки ...уевы.

Если цель этого движения морально расшатать Украину, то как-то поздно на это рассчитывать на четвёртом месяце войны. Если цель списать как побольше боеприпасов и рассказать об активных действиях на фронтах, то она может быть достигнута. И тогда броуновское ракетное движение продолжится.

Похоже, этими обстрелами Украину еще и поздравляют с грядущим получением статуса кандидата в ЕС.

Учитывая, что Грузии в этом статусе отказали, то ЕС, похоже, определился с приоритетами. И свое недовольство этим рф выражает обстрелами.

Потому представители властей и теробороны Харькова, Киева, других городов обращаются к украинкам с просьбой повременить с возвращением домой из благополучных европ. Но украинкам "все равно, где у россиян тюбетейка" - они едут домой.

И автобусные рейсы ЕС - Украина сейчас самые популярные (в отличие от обратного, западного, направления).

И это показатель приоритетов и ответ на вопрос, что для украинцев ценнее - комфорт или дом, уставший от воздушных тревог.

Ценнее, конечно, второе.

И идут, и идут домой транспортные караваны. И с тоской им смотрят вслед те, кто не может вернуться, потому что нет у них больше дома, потому что взорван, разрушен, стерт с земли, но не из памяти.

Казалось бы, ЕС, так громко кричавший, что он кормит украинцев, должен бы радоваться их исходу. Но он огорчен. Он угрожает не впускать к себе уехавших. Он обещает новые выплаты остающимся.

Потому что украинцы - не обуза, потому что рынок ЕС ждал всех этих умных, красивых, сильных, работящих людей с их потрясающими детьми, выученными в отличных (как выяснилось в сравнении) украинских школах.

И это еще один повод для ЕС обещать нам кандидатство, манить вступлением, но не спешить с поставками оружия из Германии.

Но, несмотря на это, фронт все ближе к Херсону и все дальше от Запорожья. Он приближает победу каждый день. И каждый новый день делает нас сильнее и значимее - для себя и для мира во всех смыслах этого слова.