Звільнення від російських окупантів острова Зміїного – це лише перший крок Вадим Трюхан

2022-07-01 12:22 333

Звільнення від російських нацистів острова Зміїного – це лише перший крок для проведення масштабних операцій зі звільнення всієї території України

Упевнений, що демілітаризація de facto острова Зміїного – це практична користь і для ЗСУ, і для України в цілому.

Водночас це знакова символічна подія, яка є потужним сигналом як для наших партнерів та фактичних союзників, так і для росіян.

Практична користь для ЗСУ у тому, що незапланована "евакуація" недобитків російського "гарнізону" фактично означає повний зрив планів нацистської росії щодо забезпечення повного контролю над Чорним морем та підготовки висадки морського десанту до Одеси. Отже, частина сил та засобів ЗСУ може сконцентруватися на виконанні інших бойових завдань, насамперед на повному знищенні чорноморського флоту росії.

Для України, продовжує він, ця безперечна військова перемога означає, що шанс на забезпечення деблокади Чорного моря є. І це завдання, яке стоїть на порядку денному, хоч і не озвучується прямо в ЗМІ, може бути виконане вже найближчими тижнями. Відповідно, Україна зможе відновити експорт своєї аграрної продукції на зовнішні ринки.

Хоча самої деблокади Чорного моря замало, очевидно, що росіяни намагатимуться знищувати своїми ракетами, запасів яких у них ще залишається достатньо, українські та іноземні зерновози та інші цивільні судна. Тому Україні слід активізувати свої зусилля на дипломатичному фронті у напрямку формування пулу морських держав, які погодяться надати допомогу у супроводі караванів суден з аграрною продукцією, та/або наглухо закрити небо системою протиракетної оборони – на Чорному морі, чорноморських портах та під'їзних шляхах.

Символізм звільнення Зміїного, на думку експерта, полягає в тому, що втеча росіян з острова остаточно руйнує міф про непереможність російської армії та показує нашим партнерам, що допомога, яку вони надають Україні, ефективно використовується ЗСУ. Фактично наші військові наочно продемонстрували свою здатність до планування серйозних військових операцій та забезпечення їх реалізації згідно з планом.

Слід також звернути увагу на те, як "підгоріло" у російських пабліках та ефірах, не критикує дії російського військово-політичного керівництва хіба що лінивий. Особливо промовистим підтвердженням, що цей "жест доброї волі", як висловилося публічно міністерство оборони країни-агресора, є фактичним та гучним фіаско, ось що.

25 лютого, в день, коли народилася, вже крилата, фраза про "російський корабель іди на…", один із провідних ідеологів "русского мира" та рашизму Дугін написав, що "той, хто контролює острів Зміїний, той контролює хід світової історії". Виходить так, що росіяни не впоралися із цим завданням. Тепер хід світової історії контролює Україна та всі ми, українці. І продовження слідує.

Звільнення від російських нацистів острова Зміїного – це лише перший крок у напрямку підготовки та проведення масштабних операцій зі звільнення всієї території України від російських окупантів та, не виключено, подальшої демілітаризації європейської частини нацистської росії. Вміння та натхнення для цього українці мають – і вони ростуть з кожним днем".

Джерело: фб