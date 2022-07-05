Не шукайте «хороших росіян»! По відношенню до українців їх не існує в природі Вадим Трюхан

2022-07-05 16:36 259

На цих вихідних, під закінчення короткоплинної відпустки, мене не покидала одна нав’язлива думка.

Нас, українців, штовхають у дискурс на тему хороших/поганих росіян.

Невзоров, Овсієнко і кіпа інших нинішніх «героїв», вчорашніх вірних соратників фюрера 2.0 путіна раптом стали подразниками, які відволікають нас від в рази і на порядки більш актуальних проблем.

А дискурс то цей не має жодного змісту. Для українців немає хорошого чи поганого росіянина. Всі без виключення росіяни не сприймають українців, як народ, як етнос, як націю.

Копирсаючись в пам’яті і перебираючи свої чисельні контакти з росіянами, на різних конференціях, переговорах, ділових зустрічах, застіллях тощо, прийшов до ось якого висновку.

Навіть максимально ліберальні, освічені, демократичні і порядні росіяни сприймають українців як нижчу в порівнянні з ними етнічну групу людей. І максимально хороше з усіх можливих ставлень їх до нас - зверхньо-поблажливе.

Мовляв «ладно, живіть, наші менші сородичі, дозволяєм … поки що». До речі, ніякі не брати і сестри, а сородичі по крові. Як і попуаси, бушмени чи якісь інші малочисельні народи з Амазонії, пустелі Сахара чи якоїсь іншої забутої Богом частини земної суші. Саме таке в них до нас ставлення.

Чому це так, в мене є певні здогадки, колись ними поділюсь. Не зараз. Але це саме так. І це треба чітко нарешті усвідомити.

А зараз лиш одне прохання до всіх. Не шукайте «хороших росіян». По відношенню до українців їх не існує в природі. Можна лиш використовувати ситуативно в наших інтересах тих росіян, які наразі не при владі і готові цю їхню владу зносити. Бо будь-яка революція, будь-який бунт тощо в росії нам на користь.

Проте слід чітко усвідомлювати, що будь-які опозиційні до нинішньої влади в Росії сили, ставши там владою, моментально стануть ворогом України. Ворогом затятим, брутальним і ницим.

Стогодні на очі у пані Ілона Пляцек потрапив на очі вірш, який чітко характеризує тих, з ким ми маємо справу. Лиш з одним я не згоден. Термінологія має бути чіткішою. Не москалі проти нас воюють, а росіяни. І складаються нинішні росіяни з сотень поневолених колись москалями народів, які ростворилися в ідеології рашизму і руського міра.

І допоки росія не розпадеться на сотню національних держав, вона буде ворогом і екзистенційною загрозою для кожного українця.

**

Поглянь, Тарасе! Батьку, подивись!

Що москалі зробили з України...

Ти їх ненавидів так люто і колись

Бо де вони - там скрізь одні руїни...

Замовк, Тарасе, вітер у гаю...

Він вже не шепче ніжно з осокою

Твій тихий рай змінився на війну

І кожен з нас іде до цього бою...

Ти чуєш там як плаче дід Дніпро,

І як на кручах вибухи лунають?

Ось так на нашу волю і добро

Ті москалі прокляті зазіхають...

Якби ти знав, як підло ллється кров

Як матері синів своїх чекають...

Страшенний біль у серці заколов...

...Але ти знай, вони нас не зламають..

Ти там за нас молись на небесах,

А ми вже тут... Ми будемо стояти!

Поборемо назавжди біль і страх...

...Такою Україну будуть знати!

Дякую Марія Кецик за цей вірш.