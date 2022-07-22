ИГРА В ПОДДАВКИ НА ФОНЕ ГРАЖДАНСТВА Янина Соколовская

2022-07-22 09:11 222

147 (3073) день войны

И мы обсуждаем лишение гражданства известных украинскмх политдеятелей, прошедшее по унизительной процедуре. Коломойского, Рабиновича, Корбана и Васильковского включили в общий список лишенцев вместе с никому неизвестной россиянкой, молдаванином, узбеком и сирийцем.

Никакого почета, никакого уважения, никакого грандиозного шухера, как в деле избавления от гражданства Саакашвили.

И формулировочка иезуитская - не "лишить гражданства", а "признать утраченным". То есть было-было и - потерялось. Причем с имитацией правила "сначала накажи своих" - есть же в списке Васильковский - депутат от Слуги народа.

В этом деле, безусловно и надолго отвлекущим электорат от происходящего в политике и на фронте, есть ДВЕ интересующие меня ИСТОРИИ: законность происходящего и отсутствие громкого воя на телеканале Коломойского (бывшем телеканале Рабиновича).

По первому пункту должна сообщить, что законность, как ни странно, соблюдена. Статья 4 Конституции говорит, что Украина допускает только одно гражданство. Закон о двойном Верховная рада так и не приняла.

Статья 106 сообщает, что только президент может дать украинское гражданство (как, к примеру, россиянину Невзорову) или прекратить его.

В законе о гражданстве, статьях 17 и 19, указано, что основанием для прекращения гражданства является его утрата. А утрата – это добровольное получение паспорта другого государства. Это касается и тех, кто имел украинское гражданство при рождении.



То есть бравада Коломойского о том, что у него не двойное, а четверное подданство, юридически могла стать финалом его украинства.

И, кстати, это не первое решение Зеленского о лишении украиинцев гражданства. 14 апреля 2021 года указом №161/2021 он избавил от украинских паспортов подозреваемых в контрабанде Вадима Альперина, Араика Амирханяна и Александра Еримичука. Теперь эти товарищи обжалуют решение президента в Верховном суде и адвокат в этом процессе - бывшая омбудсвумен Валерия Лутковская.

И если с первым вопросом все понятно, то ВТОРОЙ - почему не взорвалась возмущением коломойская пресса - остается без ответа.

Думаю, тут вариант один - ИГРА В ПОДДАВКИ. Коломойский (и его партнер по Еврейскому конгрессу Вадим Рабинович) стал для ЕС и Штатов символом коррупции. Их требовали приструнить, наказать, отдалить...

Но в связи с долгой совместной историей и ее особенностями Зеленский не мог это сделать без ущерба для себя. Потому единственно удобным вариантом было договориться, приостановить гражданство и заявить - это не мои люди, пусть Израиль с ними разбирается (кстати, я жду от него заявлений об АНТИСЕМИТИЗМЕ и государственных гонениях на политиков-евреев).

И в случае с Рабиновичем - адептом пророссийской оппозиции - это еще и красиво, вызывает радость электората. При этом и Коломойскому, и Рабиновичу от этого решения - одно удовольствие и шанс умыть руки. Теперь можно долго судиться, рассказывать, какой ты гонимый и непричастный к действиям украинской власти.

Слегка неудобно получилось с Корбаном, организовавшим тероборону в ныне прифронтоврм Днепре. Но и тут найдено легкое объяснение - он был соратником Коломойского. И теперь стало понятным, почему вчера Корбана не пустили на работу в его штаб теробороны - не может там находиться иностранец.

И если б не было стрельбы, все эти танцы на фоне гражданства выглядели б умилительно-забавно. Сейчас же картина смотрится по-другому - как раздрай в команде Верховного главнокомандующего. А в комплекте с отставками главы СБУ и генпрокурора - еще и как раскол по силовой линии.

Опасно это и тревожно, когда беда уже не у ворот, а внутри страны. И остается лишь надеяться, что каждый день приближает нам мир.