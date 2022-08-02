Война и схемы: львовский колорит Янина Соколовская

2022-08-02 12:40 1924

Разрастание коррупции на фоне войны, когда до борьбы с ней руки не доходят - понятное явление. Яркий пример - история главы Львовской облгосадминистрации Максима Козицкого, который явно перепутал борьбу за интересы государства с заботой о будущем своих друзей. Кстати, его друг оказался вдруг еще и соратником небезызвестного Виктора Медведчука и создателем интересных схем. Вот вся история в деталях.

Внезапно на совещании во Львовской областной военной администрации губернатор Максим Козицкий громко и обвинил местную налоговую в непрозрачности.

Козицкий сделал странно-нелогичное заявление, что "возмещение НДС предприятиям с недостаточным количеством работников является незаконным".

И именно по этому критерию он занес в список «рисковых» фирму, ныне строящую уникальный индустриальный «Спарроу Парк Львов».

Но Козицкий забыл сообщить, что под этот критерий подпадает предприятие его отца Зиновия Козицкого - ООО «Энергоинвест», которое отлично паслось на схематозном поле - до поры, до времени.

Казалось бы, глубокие родственые связи Зиновия-бизнесмена и Максима-губернатора должны были впечатлить антикоррупционные органы, но они эту историю не заметили.

Характерно, что публикации об этой истории есть в прессе, но наши борцы с коррупцией оказались слепы и глухи к таким схемам , разворачивающимся на фоне войны.

Хотя очень интересно: с чего вдруг губернатор Козицкий начал бросать камни в налоговый огород? Знатоки Львовских межклановых связей объясняют - так Козицкий давит на руководство Львовской налоговой, чтобы сохранить на должности своего приятеля Игоря Лазорко. Его по подозрению в схематозе и крышевании сейчас должны уволить с поста зам. начальника Львовской областной ГНС. Заметьте: не уголовное дело открыть, не расследовать его, а всего лишь - уволить.

Лазорко оказался дорог губернатору, хотя у налоговика прослеживаются плотные связи с экс- депутатом Тарасом Козаком, ярким представителем ОПЗЖ, соратником Медведчука и владельцем ZIK в его пророссийские времена.

Львовские журналисты пишут, что Игорь Лазорко начал работать в налоговой по протекции брата Медведчука - Сергея. Помните, с 1998 по 2004 год тот был руководителем Львовской налоговой.

Позже, как раскопали журналисты, Лазорко сблизился с Зиновием Козицким, при нем, говорят, разрабатывались и внедрялись схемы незаконного возмещения НДС для компаний Козака. Еще одним достижением Игоря Лазорко называют обеспечение работы конвертационных центров.

И все было хорошо и славно - ровно до прихода нового руководителя ГУ ГНС по Львовской области и объявления им борьбы со схемами. Тут Лазорко оказался ненужным и даже опасным. Кресло под ним зашаталось.

Это явно встревожило львовского губернатора и он перешел в наступление, объявив войну налоговой.

И на все эти паучьи бега можно бы смотреть с энтомологическим спокойствием, если бы не одно но - в стране идет война, ей катастрофически не хватает средств. И потому очень важно понять, на каких счетах оседают украинские деньги, так необходимые бюджету во время войны.

Сколько бойцов можно было бы обмундировать и экипировать, если бы чиновники разных уровней не крышевали схемы? Тысячи, десятки тысяч? Да украденные у страны суммы впору не на броники и каски, а на барьяктары пересчитывать.

Сколько еще таких чиновников обирает нашу страну под разговоры о патриотизме? Не пора ли их выявить? Ну и главный вопрос: куда смотрят хвалёные антикоррупционные органы, которые закончили процесс формирования, но никак не начнут процесс работы? Может, уже пора начать - пока совсем не стало поздно.