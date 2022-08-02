Оленівка і кастрація - це чорні лебеді для росії Вадим Трюхан

2022-08-02 17:19 370

Котрий день мільйони українців відходять від шоку. Котрий день не вкладається в голові те, як російські нацисти можуть робити те, що не завжди побачиш навіть у найжахливіших фільмах жахів. Роблять, і їм це сходить з рук. Поки що.



Жахіття, які залишили по собі рашисти в Бучі, Ірпені, Бородянці і в сотнях інших звільнених від них українських міст і сіл спонукали західних лідерів бути більш сміливими в питанні надання зброї Україні, проте не на всі 100%. Далеко не на всі 100%. Хіба на половину, чи навіть менше, скоріше відсотків на 20-25.

Фактичне знищення рашистами Маріуполя, Волновахи і сотень інших українських міст і сіл, постійні обстріли мого рідного Харкова, Миколаєва, Одеси і багатьох інших мирних українських міст і сіл стали звичною справою і не викликають якоїсь дієвої реакції від лідерів демократичного світу. Навіть нещодавній варварський за своїм змістом ракетний удар по Вінниці фактично залишився без відповіді. Як і ракетний обстріл Кременчука перед цим.

Порушення рашистами так званих «зернових домовленостей», як це не дивно, теж, окрім занепокоєнь, ні до яких особливих наслідків для росіян не призвели.

Проте кастрація українського військовослужбовця на камеру з подальшою його позасудовою стратою, а особливо цинічне вбивство військовополонених в Оленівці, ймовірно, щоб приховати чисельні факти жахливих тортур, а також спровокувати гнів мільйонів українців по відношенню до Президента Зеленського, який, як Верховний головнокомандувач, віддав наказ про припинення спротиву в “Азовсталі”, не поміченими залишитися не зможуть.

Це чорні лебеді, які прилетіли в рашистський горОд. Фактично путінська нацистська росія вистрілила собі в … ні, навіть не в ногу, а як мінімум у печінку.

Наслідки будуть. І вони не забаряться.

Переконаний, що тепер для рішень щодо визнання цього рашистського потворного державоподібного утворення спонсором тероризму увімкнуто зелене світло. Спочатку це зроблять США, а потім, по принципу доміно, десятки інших демократичних держав світу.

А ще “струмок” зброї, яка надходить нам останніми тижнями отримав усі шанси перетворитися на повноводну “річку”. Хай ще й не Амазонку, чи легендарний Дунай, проте Дністер, а можливо й наш батько Дніпро так точно!

Про те, що всіх цих російських воєнних злочинців чекає, промовчу. І так всім все зрозуміло. Головнокомандувач ЗСУ, зазвичай небагатослівний, висловився з цього приводу чітко. Отримають всі. Своє. По “заслугах”.



Слава ЗСУ!

Слава Україні!!!

Джерело: comments. ua