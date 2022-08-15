А НЕ ПОСЛАТЬ БЫ ИХ… Михаил Френкель

2022-08-15 09:33 222

...И сошлись в поединке два могучих богатыря. И, пронзив друг друга копьями, замертво упали на землю.

Думается, битва Пересвета и Челубея перед началом Куликовского сражения не вызвала бы никаких нареканий со стороны Amnesty International. Все честь по чести. А вот то, что победа князю Дмитрию пришла благодаря внезапному удару выскочившего из леса полка волынского князя Боброка, могло бы вызвать у „правозащитников“ весьма негативную реакцию. Ведь полк, затаившись в лесу, помешал мирным смердам собирать ягоды и грибы, тем самым вероломно нарушив их права…

Ну, а если серьезно, то за долгие журналистские годы мне не раз пришлось сталкиваться с организациями, чья деятельность вызывает многие и многие вопросы. Созданные в свое время прекраснодушными людьми, желавшими прийти на помощь и ближнему своему, и дальнему, они давно переродились в громоздкие бюрократические структуры, работающие на самих себя. Они уже не просят, а требуют финансирование на свою деятельность и склонны к безапелляционности собственных мнений и решений. AI сегодня несомненно принадлежит к ним.

Последне заявление AI о том, что украинская армия „неправильно“ воюет, - яркое тому подтверждение. Прежде всего здесь следует обратить внимание на то, что свои выводы сотрудники AI построили на „свидетельствах“ людей, находящихся в созданных российскими оккупантами фильтрационных лагерях. Скажите на милость, можно ли доверять словам тех, кто находится под плотным контролем лагерного начальства? Поверить в их правдивость может только очень недалекий или нечистоплотный человек. К функционерам AI явно относится второе определение.

При этом в деятельности AI уже немало лет присутствуют двойные стандарты. В своем последнем отчете она ссылается на то, что якобы были замечены „следы украинских военных на гражданских объектах“. По достоверности это утверждение можно сравнить разве что со словами людей, которые где-то видели следы снежного человека.

Украинских военных AI обвиняет в том, что они прячутся в школах и больницах, но никак не упрекает рашистов за то, что они постоянно обстреливают гражданские объекты. При этом, на что давно обратили внимание объективные эксперты, AI в израильско-палестинском конфликте ведет себя с точностью до наоборот: она обвиняет израильтян в атаках на мирные поселения и ничего не говорит о том, что, в отличие от украинских бойцов, палестинские террористы действительно постоянно прячутся в гражданских объектах и обстреливают оттуда ракетами Израиль.

Это как же так? - спросит наивный человек. А вот так! Как хочу, так и верчу! - сквозь зубы ответит AI.

Как же в такой ситуации поступить украинцам?

В 1967 году израильтяне, видя, что войска из арабских стран подошли к самым границам Израиля, решились на превентивный удар и одержали большую победу. А вот в 1973-м году, когда ситуация на границе повторилась, премьер-министр Голда Меир, будучи в принципе женщиной умной и стойкой, все же дала слабину: опасаясь бурной реакции „мировой общественности“, она решила выжидать. В результате враг напал в святой для всех иудеев день, и Израиль оказался на грани катастрофы. Победа в войне Судного дня стоила больших жертв и далась израильтянам с огромным трудом.

С тех пор в Израиле заявления и декларации всех этих существующих на деньги нефтяных шейхов и гэбэшных вливаний организаций посылают туда, куда сегодня украинцы отправляют российские кораблики.

Вот и AI вместе с ее отчетом, пожалуй, следовало бы послать в том же направлении.

Источник фб