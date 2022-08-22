Обережний оптимізм на цей святковий тиждень Вадим Трюхан

2022-08-22 15:02 296

Пост надії.

Сьогодні понеділок. Початок святкового тижня, який, як подейкують, в тому числі заявляють офіційні особи, може виявитися для України дуже непростим. І то це м’яко кажучи. Бо ж живемо поруч з маніакальним державоподібним терористичним утворенням під назвою «російська федерація», яким керують нЕлюди, які сплять і бачать, як їм вдасться знищити до тла всю Україну і вбити всіх українців.

А в мене взагалі сьогодні незабутній день. Бо день народження первісточки - доньки Валерії. Хоча цього року якось і думок не виникає про святкування. Лиш хочеться, щоб вона вижила і наступний свій день народження зустрічала вже в мирній Україні, після перемоги.

А загалом є, хай і обережний, але все таки оптимізм на цей тиждень. Практично всі червоні лінії, відомі нам, рашисти вже перетнули. Відтак чогось особливо жорсткого вони вже навряд придумають.

Тактичний ядерний удар по Києву? Навряд. Для них то буде кінець кінців, адже всі, хто треба, давно вже попередили цих тварюк, що цацкатися більше не будуть. Відповідь обіцяна така, після якої вже воювати там буде нІкому і нІчим.

Аварія на Запорізькій АЕС масштабу десятка Чорнобилів? Можливо й мають вже такий план. Та точно його мають. Проте на упередження справцювали окремі держави-члени НАТО, - наші вірні союзники de facto американці, брити і поляки. Наслідки однозначні - активізація статті 5 Вашингтонського договору. А це, читай, та сама відповідь, як і у випадку з тактичним ядерним ударом. Плюс душка Макрон перервав паузу і знову переговорив телефоном зі своїм колишнім «другом» путіним, якмй в результаті пообіцяв таки пустити в Енергодар і на АЕС місію МАГАТЕ через Київ. Віз правда і нині там, проте принаймні таку обіцянку кремлівське чмо з себе видавило, а це означає, що воно ще на щось надіється, остаточно мости ще палити не готове.

Все ж решту ми вже переживали. Переживемо й на цей раз.

Так що видихаємо. Розслаблятися, звичайно, не варто. Обережність і готовність до відсічі можливих спроб щось там екстраординарно пакосне утнути з білоруських лісів, московських болот чи ще звідкілясь має бути присутня 24/7. Проте причин для паніки немає ніяких.

А в нас у Борисполі сьогодні 4.5.0. Чого і бажаю всій Україні на весь цей тривожно-святковий тиждень і далі після нього.

Віримо в ЗСУ і в український нарід!

Правда на нашому боці. Перемога буде за нами і вона вже не за горами!

СлаваУкраїні!!!

Джерело: ФБ