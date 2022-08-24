День Независимости и полгода войне: кто кому показал тризуб Янина Соколовская

2022-08-24 07:46 555

182 (3117) день войны. Полгода.

День Независимости, к которому 10,5 млн. выехавших украинок надеялись вернуться в мирные дома. За эти полгода многих домов не стало. И многих людей не стало. Сколько? Нам расскажут потом.

Что касается домов, то пока жильцы борются с внесением в реестр разрушенных киевского дома на Лобановского - того самого, знаменитого, в который 26 февраля влетела первая ракета. И это показательный момент, демонстрирующий - у нас нет реальной статистики ни по жертвам, ни по разрушениям.

Нет полных цифр и списков и по исчезнувшим на фронте - спросите об этом тех, кто месяцами ищет своих родных. Списки погибших не ведутся, списки попавших в плен неточны, и любой отец-командир расскажет, что не те на фронте условия, чтоб списками заниматься. И кто сейчас способен предъявить претензии?

В принципе тяжело понять, что происходит на передовой: есть ли стратегии, тактики, вооружения, в какую сторону вращают землю роты на марше. Вокруг войны очень много пиара, и за ним ускользает суть.

Накануне Дня Независимости некая фирма banda и министр прости-Господи-культуры нас развлекли новым пальцевым изображением трезуба - неприличным жестом, которым решили подменить государственный символ. И мы так отвлеклись и развлеклись, так активно разогнали эту ересь в соцсетях, что забыли о главном: от чего нас этой дурью отвлекают?

А только призадумались, banda вышла к нам с извинением за якобы случайную глупость. Слова прощения были матерными, и мы утонули в праведном гневе: может ли задействованная державой структура говорить с народом матом? И в этот момент мы снова не уследили - чем же заняты шаловливые ручки власти.

Меж тем следить за руками надо неустанно. Фейерверками эмоций и зарядами креатива нас отвлекают от мыслей о главном:

С чем пришла сегодня Украина к Дню Независимости?

Какой кровью он омыт и что делается для того, чтоб Независимость сохранилась и экономика - укрепилась?

Готово ли государство защитить не только восточные, но и западные рубежи?

Что делается, чтобы не демонстрировать позицию страуса, пряча от народа курс гривни, а поднимать основу украинской выживаемости - малый и средний бизнес?

Как обстоят дела с продажей земли в военный период?

Куда мы отдаем зерно нового урожая, куда отправляем старое и почему так много фур выстроилось в направлении Турции?

Почему с народа, который волонтерски финансирует армию из своего кармана, дерут три шкуры, неснижая налоги и платы за дома и квартиры, которыми граждане не могут пользоваться?

Почему снова пытаются строить дороги и абсолютно не строят бомбоубежища?

Почему и куда снова исчезли дети и жены чиновников, которые нам говорят, что мы в безопасности?

Это - небольшой пучок вопросов, практически венок сонетов, которые граждане готовы задать власти, как только пиаровская пелена с глаз спадет. И важная задача власти - не дать народу опомниться и все это сформулировать. Потому - ждите новых креативов, бодрых и разных. Ведь несмотря на них мы должны приближать мир - каждый день.