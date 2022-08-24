Столетия попыток вырваться из-под российской орды и реальная ценность Независимости Юрій Бірюков

2022-08-24 11:59 296

Доброе утро, любимая! С праздником тебя!

Вот парадокс, у тебя сегодня день рождения, а мы никак толком не можем понять твой возраст. Привычно-просто считать, что тридцать один. Но так ли это?

Плохо зная собственную историю, вырастая на имперских сказочках про Переяславскую Раду и гуляя под мерзкой аркой Дружбы народов, мы не вспоминали про столетия попыток вырваться из-под российской орды.

А тогда, в том уже далеком 91-м, для большинства это было легко и без усилий. Практически бескровно развалился СССР, мы порадовались диковинному понятию "независимость" и беспечно продолжили жить дальше, убаюкиваемые разговорами о том, что мы в безопасности. Что США наш союзник, что Китай наш союзник, что Европа наш союзник, а россия так вообще - брат.

Мы не задумывались о бредовости самого термина "братские народы". Мы не могли представить себе, что не брат, а трус и подлый предатель живет по соседству с нами. И мы снисходительно относились к безопасности, мы снисходительно относились к тем, кто уничтожал армию.

Очень долго мы даже встречали Новый год два раза: по москве, а потом уже и по нашему времени. И в какой-то момент мы совсем было расслабились.

А оказалось, что независимость нужно было защищать. А оказалось, что независимость от россии нужно будет выбороть.

И началась война. Война за твою Независимость.

Мы повзрослели, вместе с тобой. Мы закалились, мы помудрели. Ну, конечно еще не все, да и не во всех вопросах. Но мы готовы за тебя сражаться, мы уже восемь с лишним лет сражаемся за тебя.

А еще, мы помним.

Мы помним пряно-эвкалиптовый запах Крыма и дымку над морем. Мы помним розово-маслянный запах Донецка и солнце над терриконами. Мы помним наших воинов, которые погибли в борьбе за Независимость. И током по открытому нерву бьет понимание того, что в борьбе за твою Независимость еще будут гибнуть твои сыновья и дочери. Но ты того стоишь.

Вот и думаешь - так сколько же тебе сегодня лет? Тридцать один? Или только восемь?

Любимая наша. Родная наша. Единственная наша.

С праздником тебя!

С Днем Независимости!

Источник: ФБ