Самое ценное, что есть у страны – это дети и те, кто их учит быть людьми Янина Соколовская

2022-08-31 09:52 259

Завтра 1 сентября, и я наслаждаюсь общением в 11 родительских чатиках - помогаю детям друзей. Чат сбора денег, чат покупки тетрадей, чат поздравления учителей и, главное, чат подготовки бомбоубежищ для учёбы.

Поверьте, в этих убежищах будет комфортно, ведь у каждого класса там – свой уголок. Уголок, покрашенный старинной военно-казарменной краской; уголок, на мерзко-зеленую стенку которого прилепили отчаянно-яркие цветы – для повышения настроения; уголок, который не видно за покрывшей его плесенью, но это ничего, её завесят шторами, которые купили раньше для класса.

При этом мамы успокаиваются тем, что дети в уголках будут находиться недолго и нечасто. При этом родители требуют, чтобы учёба была очной. Они намерены оставлять детей на продленку, хотя учителя молят этого не делать – им тоже хочется жить и домой.

Все прелести этих уголков в том, что они не находятся бомбоубежищах, выстроенных в 50-х годах отдельно от школ и вузов, на их придомовых территориях. "Убежища" (чуть не вырвалось другое слово) организуют непосредственно ПОД школами и вузами в подвалах, пригодных разве что для хранения битых парт, стульев и спортинвентаря.

Беда этих подвалов - отсутствие вентиляции, сырость, мыши типа крысы и сила земного притяжения - в случае чего вышестоящее здание накрывает такие "убежища ", как бык овцу. И непонятно, как оттуда смогут выбраться люди, как доберутся до спасительных выходов.

И в связи с этим у меня вопрос: почему жизнь у нас ничему не учит? Почему полгода обстрелов нас не приучили к тому, что они могут быть долгими, а попадания - какими угодно? Почему власти позволяют очную форму обучения в школах, хотя ранее при трёх заболевших "короной" в Киеве они охотно все школы закрывали на месяцы на карантин?

И уж если сейчас коронавирус в стране разрастается, почему не сделать это поводом для объявления карантина и не перевести школы-вузы на онлайн? Ведь шансы для этого есть. Не хотите говорить народу о военных угрозах – говорите о пандемии, это ведь так удобно!

И почему бы не вспомнить, что учителя - тоже люди. У них тоже есть дети, у них есть чувство страха, они не роботы с планеты Шелезяка. Им гораздо спокойнее вести уроки онлайн, находясь в относительно безопасности рядом со своими близкими.

Может, совершенно ненужно было выносить ультиматумы учителям, находящимся за рубежом (зачастую – в окружении своих же учеников, потому что уезжали вместе), требовать их прибытия домой и обязательного присутствия в школах? Они прекрасно могли ввести уроки онлайн из любой точки мира, не подвергаясь при этом на Родине гонениям и увольнениям.

А ведь директором школ вообще запрещали уезжать в эвакуацию. И всё это время, включая периоды жёстких обстрелов, они провели в своих городах, рядом со своими местами работы, а иногда – и непосредственно на местах работы.

Им рекомендовали выводить сотрудников на субботники, делать яркие фотографии, вывешивать их на сайтах и прочих онлайн ресурсах школ – чтобы демонстрировать спокойствие внутри страны. И они это делали- в периоды затишья.

Но демонстрация спокойствия – это эрзац, а не решение вопроса безопасности.

Самое ценное, что есть у страны – это дети и те, кто их учит быть людьми.

Подвергать их жизни опасности, чтобы доказать свою успешность как правителей – это стыд и позор. Особенно, когда семьи самих правителей - давно и далеко за рубежами нашей мучимой страны.

Пользоваться тем, что люди находятся в психотравме, не могут адекватно оценить угрозы и требуют очного обучения детей – это мерзость и лицемерие. Особенно это опасно на фоне близкой зимы, когда школы и их сырые подвалы, ошибочно названные убежищами, нечем будет отапливать – дай Бог, чтоб на жилой сектор тепла хватило.

Поэтому из последних сил, с надеждой на правду и разум, я говорю о том, что очное обучение в школах и прочих вузах должно быть отменено - пока мы с уверенностью не сможем сказать: в Украине установлен мир.

И понимая тревогу родителей о том, что дети лишены социализации, я хочу напомнить, что нет её два года – спасибо карантинам, которые власти использовали в личных целях.

Мы на скаку ворвались в дивный новый мир, который оказался не прекрасным, а с большими элементами ужаса. В этом дивном новом мире социализация происходит онлайн, собственно, как и работа, обучение, общение. И с этим нам придётся смириться, и это придётся пережить. Нам же обещали "державу в смартфоне "– и мы получили её в полный рост этого смартфона.

Принципиально важно другое: не поддаться на провокации и всё-таки сделать важный выбор – не для своих политически пристрастий и хотелок, а ради безопасности и жизни детей. Ведь именно для них мы боремся за мир каждый день.