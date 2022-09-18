Окно в мир и гнездо кукушки Янина Соколовская

2022-09-18 10:24 370

Из картона и скоча, из клея и мишуры соорудили дети "окно в прошлое и будущее". С одной стороны смотришь - фантастические края явно не близких лет. С другой глядишь - а там года ДО рождения детей. И в этом ДО они упорствуют.

То есть война настолько их перепахала, что они не хотят видеть ни дня из своей жизни. Они желают знать только то прошлое и будущее, где все прекрасно и обстрелов нет.

То есть свои маленькие жизни, свои прожитые годки они сочли списанными, бесмыссленными и напрочь обнуленными, стертыми войной, как ластиком.

И смотрят они только в будущее, пытаясь его приблизить, а не предсказать.

Окно их надежды и моей боли я постараюсь сохранить и показать им, когда наступит то самое будущее. Я, кстати, надеюсь, до него дожить. Как говорится, "я решил быть вечным и пока получается".

Мир же пока далек от того, что показывают в детских окнах. Бодрая древность мировой политики - Ненси Пелоси - прибыла в Армению, по территории которой Азербайджан сейчас бьет коридор в Нахичевань, в свой анклав, чтобы получить прямое наземное сообщение с Турцией.

В итоге Пелоси, ранее одним своим визитом погрузившая Тайвань в китайскую блокаду и более ничем ему не содействовавшая, заявила об американскрй поддержке Армении. То есть, как я уже писала, США (страна НАТО) поддержала российскую союзницу-Армению в борьбе против Азербайджана и его союзницы Турции (тоже из НАТО).

Итого, спасибо Пелоси и одобрившей этот визит американскрй администрации, НАТО теперь - против НАТО. А христиане вместе в армянским каталикосом - против мусульман, что тоже дает широчайшее поле интерпретаций и боев.

Так США в образе Пелоси воспользовались решением ОДКБ не вводить в Армению войска. А также - тишиной со стороны "миротворцев". Формально они ведь берегут Карабах, а не Нахичевань.

То есть все ритуальные танцы сплясаны и политические па исполнены. И летит Пелоси вороном войны над еще одной страной, преврашая ее в гнездо кукушки.

Пелоси терять нечего, как и Байдену. В их клубе "кому за 80" карьеры уже не строят и на рейтинги не оглядываются. Все отстроено, все выверено. И "старики-разбойники" с большой вероятностью не увидят завершения тех агрессивных процессов, которые они запускают.

Потому и летят они на Тайвань, потому и приземляются в Ереване. И на карте есть еще много тлеющих точек, которые возрастные политки готовы закипятить.

И вот уже из Турции звучат те же тексты, что из Вашингтона - "мы соблюдаем свои интересы и предотвращаем свои риски". И вот уже карта будущего "тюркского мира" у Эрдогана в руках и растеклась она на полглобуса.

И понимая жуть будущности этих процессов, и осознавая невозможность их предотвратить, пойду-ка я почитаю Оруэлла и посмотрю в картонное окно. Может увижу в нем далекий луч надежды.