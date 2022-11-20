КАК СПАСТИСЬ ОТ ФИНАНСОВОГО ИДЕАЛЬНОГО ШТОРМА Александр Гончаров

2022-11-20 10:01 703

Речь идет о периоде, когда в одной «точке» сойдутся основные негативные тренды. И условия для этого уже созданы:

во-первых, в ближайшее время 12 банков могут объявить о банкротстве из-за невозможности погашения процентов по кредитам НБУ, а именно: Авангард, Аккордбанк, Альянс, Банк 3/4, Индустриалбанк, Коммерческий индустриальный банк, Кристалбанк, Метабанк, Первый инвестиционный банк, РВС Банк, Скай Банк и Украинский банк реконструкции и развития;

во-вторых, надо честно признать, что в последние месяцы доля рефинансирования НБУ у коммерческих банков оказалась слишком высокой - это кредит от Нацбанка, по которому они должны регулярно выплачивать необходимые проценты. Дело в том, что до единоразового повышения учетной ставки НБУ с 10% до 25% в июне этого 2022 года, банки вкладывали средства в ОВГЗ и это в сухом остатке приносило им 10%-10,5% дохода годовых, но затем прибыли в размере до 4% не стало и этот метод стал резко убыточным;

в-третьих, в сложившихся реалиях украинцы все больше переходят в кэш, держа деньги в долларах США или евро, т.е. недоверие к банковской системе усиливается.

И вот теперь мы вынуждены будем опираться на внутренние финансовые ресурсы, соответственно ключевым в следующем 2023 году в условиях безденежья становится украинский рынок совместного инвестирования. Но для этого должны быть низкими инфляция и стоимость денег.

Как эту сложнейшую задачу будет выполнять финансово-экономический блок Кабмина Шмыгаля? Есть ли у него хоть какой-то план по повышению эффективности инвестпроектов, улучшению делового климата и наращиванию экспорта? Только бы они, упаси Господи, не планировали радикальных изменений в связи с налоговой реформой.

Поэтому Зеленскому и Шмыгалю самим надо собирать группу украинских (!) экспертов и аналитиков, которые будут думать над тем, каким должен быть финансовый рынок Украины в среднесрочной и главное – в долгосрочной перспективе. Наконец, нужно срочно создать свой «Национальный мозговой центр» для прогнозирования или планирования основных «точек» роста на рынках капитала Украины, а также для привлечения внутренних и иностранных инвесторов.

Возможно, это будет новый и современный институт нашего общества в условиях войны. Именно новый, именно другой и с новыми инвестиционными идеями.

Источник фб