КАК СПАСТИСЬ ОТ ФИНАНСОВОГО ИДЕАЛЬНОГО ШТОРМА Александр Гончаров

2022-11-20 10:01 703
 
Речь идет о периоде, когда в одной «точке» сойдутся основные негативные тренды. И условия для этого уже созданы:
 
     во-первых, в ближайшее время 12 банков могут объявить о банкротстве из-за невозможности погашения процентов по кредитам НБУ, а именно: Авангард, Аккордбанк, Альянс, Банк 3/4, Индустриалбанк, Коммерческий индустриальный банк, Кристалбанк, Метабанк, Первый инвестиционный банк, РВС Банк, Скай Банк и Украинский банк реконструкции и развития;
 
     во-вторых, надо честно признать, что в последние месяцы доля рефинансирования НБУ у коммерческих банков оказалась слишком высокой - это кредит от Нацбанка, по которому они должны регулярно выплачивать необходимые проценты. Дело в том, что до единоразового повышения учетной ставки НБУ с 10% до 25% в июне этого 2022 года, банки вкладывали средства в ОВГЗ и это в сухом остатке приносило им 10%-10,5% дохода годовых, но затем прибыли в размере до 4% не стало и этот метод стал резко убыточным;
 
     в-третьих, в сложившихся реалиях украинцы все больше переходят в кэш, держа деньги в долларах США или евро, т.е. недоверие к банковской системе усиливается.
 
     И вот теперь мы вынуждены будем опираться на внутренние финансовые ресурсы, соответственно ключевым в следующем 2023 году в условиях безденежья становится украинский рынок совместного инвестирования. Но для этого должны быть низкими инфляция и стоимость денег.
 
     Как эту сложнейшую задачу будет выполнять финансово-экономический блок Кабмина Шмыгаля? Есть ли у него хоть какой-то план по повышению эффективности инвестпроектов, улучшению делового климата и наращиванию экспорта? Только бы они, упаси Господи, не планировали радикальных изменений в связи с налоговой реформой.
 
     Поэтому Зеленскому и Шмыгалю самим надо собирать группу украинских (!) экспертов и аналитиков, которые будут думать над тем, каким должен быть финансовый рынок Украины в среднесрочной и главное – в долгосрочной перспективе. Наконец, нужно срочно создать свой «Национальный мозговой центр» для прогнозирования или планирования основных «точек» роста на рынках капитала Украины, а также для привлечения внутренних и иностранных инвесторов. 
 
     Возможно, это будет новый и современный институт нашего общества в условиях войны. Именно новый, именно другой и с новыми инвестиционными идеями.
Источник фб
 

 

subscriber subscriber

Еще блоги

Александр Гончаров КАК СПАСТИСЬ ОТ ФИНАНСОВОГО ИДЕАЛЬНОГО ШТОРМА 2022-11-20 10:01 703
Сергій Ніжинський Що робити з російськими активами 2022-11-11 10:43 3034
Семен Глузман Ми переможемо та що буде далі? 2022-10-23 09:56 3441
Янина Соколовская Окно в мир и гнездо кукушки 2022-09-18 10:24 3441
Янина Соколовская Самое ценное, что есть у страны – это дети и те, кто их учит быть людьми 2022-08-31 09:52 3996
Юрій Бірюков Столетия попыток вырваться из-под российской орды и реальная ценность Независимости 2022-08-24 11:59 4218
Янина Соколовская День Независимости и полгода войне: кто кому показал тризуб 2022-08-24 07:46 5069
Вадим Трюхан Обережний оптимізм на цей святковий тиждень 2022-08-22 15:02 3848
Все блоги

Блоги

Александр Гончаров КАК СПАСТИСЬ ОТ ФИНАНСОВОГО ИДЕАЛЬНОГО ШТОРМА 703
Сергій Ніжинський Що робити з російськими активами 3034
Семен Глузман Ми переможемо та що буде далі? 3441
Янина Соколовская Окно в мир и гнездо кукушки 3441
Янина Соколовская Самое ценное, что есть у страны – это дети и те, кто их учит быть людьми 3996
Юрій Бірюков Столетия попыток вырваться из-под российской орды и реальная ценность Независимости 4218
Янина Соколовская День Независимости и полгода войне: кто кому показал тризуб 5069
Вадим Трюхан Обережний оптимізм на цей святковий тиждень 3848
Все блоги