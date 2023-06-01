ЗНОВУ ТАРИФНИЙ ЗАШМОРГ Володимир Лановий

2023-06-01 09:36 407

Піднімання тарифів на електроенергію для населення на 75 % - це продовження старої пісні у виконанні олігарха Ахметова, який володіє компанією - найбільшим виробником електрики, та його дружнього сводного хору у виконанні Уряду і незалежного регулятора (НКРЕКП).

Минулого разу (за Порошенка та попередньої Верховної Ради) пісня мала назву Амстердам+, а мета була такою ж - підняти тарифи і поповнити кишені олігарха та менеджменту компанії. Навіщо монополісту вдосконалювати технології і структуру виробництва, знижувати витрати і досягати прибутковості, якщо Кабмін - свій, а пробиває адміністративні стіни для отримання зиску найбільший олігарх? До речі, в наших органах влади і компаніях, де домінують інженери-техніки, а економісти або недолугі, або підспівують керівникам-технарям, продовжує головувати догма радянського періоду: ціна встановлюється, виходячи з витрат плюс відсоток прибутку. Ця формула згубила соцекономіку, оскільки підвищення витрат стало всеусюдним трендом (і метою ) всіх виробництв, бо давало право вимагати у міністерства більш високих цін та більшої суми прибутку в них без оновлень і модернізацій своїх підприємств. В той час як на Заході працювала формула ціноутворення, яка стимулювала зниження витрат і покращення якості продукції, і перш за все перехід на нові види продукції, у СРСР заохочувалось зростання витрат у виробництві та використання застарілого обладнання і технологій.

Така ж доля чекає на теперішню олігархо-капіталістичну українську економіку, яка пробуксовує вже три десятиліття. Ціни монополістів - за радянською формулою, модернізації підприємств не спостерігаються, рівень життя людей не зростає.

Мене особливо непокоїть той факт, що сьогоднішнє підвищення цін затверджене Кабміном з подачі "незалежної" НКРЕКП. Отже повне повернення в планову економіку.Тільки замість радянського Дежкомціна запущена Нацкомісія з регулювання! Де в нашій Конституції написано, що ціни затверджує Уряд? Ціни, нагадаю, регулюються ринковим попитом-пропозицією (ніякий уряд не зможе встановлювати ціни на молоко та помідори), а на монопольних ринках вони узгоджуються постачальником і споживачем (!). НКРЕКП призвана узгоджувати позиції сторін і при цьому захищати інтереси споживачів (!), як сторони, яка не володіє усією інформацією і не може ефективно і кваліфіковано вести дискусію. В іншому випадку цей "регулятор" просто паразитує і має бути ліквідований.

Чи дає згоду споживач на сьогоднішнє підняття тарифу? Оскільки більш ніж третина населення не спроможна платити за тарифом, що діяв, то можна зробити висновок, що споживачі не сприймають пропозицію енергетиків (але все одно необхідно запровадити процедуру публічного узгодження зміни монопольних цін і тарифів). А сьогоднішнє підвищення тільки збільшить частку сімей, які не в стані оплачувати відповідні послуги. Погіршення фінансового стану наших громадян, яке відбудеться при цьому, зменшить платоспроможний попит і грошові заощадження населення, що також буде гальмувати відновлення усієї економіки. Це в умовах, коли у людей і у влади немає грошей на елементарні потреби, в тому числі і на відбудову даху над головою.

Монополіст заявляє, що він відчуває нестачу обігових засобів для своєї діяльності. Невже тільки він один? І невже він не знає, як їх поповнити? - Будь ласка, звертайся за кредитами до банків, в тому числі міжнародних. І економте, в тому числі - на зарплаті. В країні третина людей не має роботи, а більшість пенсіонерів взагалі жебракують.

Так що, чи здатна чинна влада відповісти олігархам? Чи вона і далі буде затягувати зашморг на шиї у людей?

Джерело фб