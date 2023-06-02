Якщо ти відповідальний за бомбосховище Олексій Тихонов

2023-06-02 08:04 259

Якщо ви відповідальний за сховище:

Майже кожну ніч, ви повинні прокинутись десь біля 2 годин ночи.

Прибігти до підвалу будинку і відкрити його.

Потім бути там приблизно до 5 ранку.

Потім прийти до дому і спати до 6:30.

Потім встати і о 8 ранку вже бути на роботі, тому що скоріш за все ви працюєте в КК.

І так майже кожен день.

Кожен депутат та мешканець, вважає що ви робот...

Моє ім'я та мій особистий номер телефону є на табличці мого дома, бо я визвався бути відповідальним.

Мене знають всі сусіди, бо я дуже активна людина. Я знаю майже всіх сусідів.

Тому я зробив десь біля 20 копій ключів і мені допомогають витримати цей графік усі сусіди.

Ключ є навіть у дежурного в KFC, тому що там працює наш сусід. І робітникам ніде чекати поки знімуть тревогу. Тому вони теж ходять до нас, якщо сирена у робочий час.

У нас немає ремонту. Тому що нашу бомбуху намагався забрати дільничий. Розвалив майже півбомбухи.

Ми винесли у подвір'я з мешканцями десь 8-10 кубів будівельного сміття...

Провели електрику.

Зробили світло.

Провели воду.

Знайшли отвори каналізації і встановили унітаз та рукомийник.

Потім скинулись і встановили проточний водонагрівач.

Провайдер Вега подарував нам бухту вітухи, сусідка надала роутер і в нас тепер є там свій вайфай.

Ми звернулись до департаменту муніципальної безпеки, і нас нанесли на карту укриттів.

Надіслали нам КК, яка зробила кошторис на ремонт.

Але депутати Кмр надали до РДА мало коштів. Якихось 10 млн грн на увесь район... І нам не вистачило...

Тому ми чекаємо...

І ось я читаю, що мер у всьому винен, і думаю, а де в моєму допису саме мер...

Куди поділись депутати? Котрі так жваво витрачають кошти на ремонти будинків на шару?

Пояснить мені шановні. Хто на вашу думку і за який рахунок повинен, як я, жити біля бомбухи та кожну ніч її відкривати за закривати?

Ви думаєте, що зараз відбудеться?

Зараз всі підвали повідкривають і залишать відкритими.

А ви дійсно вірите, що у нас такі чемні люди, які нічого там не вкрадуть?

Мар'яна Безугла - вам на подумать... У мене біля дому є універ Драгоманова, там теж по карті бомбуха... Ще в березні шукали, як потрапити, фіг знайшли ... Там відповідальний мабуть Шмигаль, якщо використовувати вашу логіку ...

Женя Кулеба - запрошую до себе у гості ;) у мене на автентичній табличці вказано "Бомбоубежище #1".

Наказати легко, бути чесним важко.

Всі хочуть, щоб все робив хтось і якось...

Ресурсу не дають, роби як хочеш...