Якщо ви відповідальний за сховище:
Майже кожну ніч, ви повинні прокинутись десь біля 2 годин ночи.
Прибігти до підвалу будинку і відкрити його.
Потім бути там приблизно до 5 ранку.
Потім прийти до дому і спати до 6:30.
Потім встати і о 8 ранку вже бути на роботі, тому що скоріш за все ви працюєте в КК.
І так майже кожен день.
Кожен депутат та мешканець, вважає що ви робот...
Моє ім'я та мій особистий номер телефону є на табличці мого дома, бо я визвався бути відповідальним.
Мене знають всі сусіди, бо я дуже активна людина. Я знаю майже всіх сусідів.
Тому я зробив десь біля 20 копій ключів і мені допомогають витримати цей графік усі сусіди.
Ключ є навіть у дежурного в KFC, тому що там працює наш сусід. І робітникам ніде чекати поки знімуть тревогу. Тому вони теж ходять до нас, якщо сирена у робочий час.
У нас немає ремонту. Тому що нашу бомбуху намагався забрати дільничий. Розвалив майже півбомбухи.
Ми винесли у подвір'я з мешканцями десь 8-10 кубів будівельного сміття...
Провели електрику.
Зробили світло.
Провели воду.
Знайшли отвори каналізації і встановили унітаз та рукомийник.
Потім скинулись і встановили проточний водонагрівач.
Провайдер Вега подарував нам бухту вітухи, сусідка надала роутер і в нас тепер є там свій вайфай.
Ми звернулись до департаменту муніципальної безпеки, і нас нанесли на карту укриттів.
Надіслали нам КК, яка зробила кошторис на ремонт.
Але депутати Кмр надали до РДА мало коштів. Якихось 10 млн грн на увесь район... І нам не вистачило...
Тому ми чекаємо...
І ось я читаю, що мер у всьому винен, і думаю, а де в моєму допису саме мер...
Куди поділись депутати? Котрі так жваво витрачають кошти на ремонти будинків на шару?
Пояснить мені шановні. Хто на вашу думку і за який рахунок повинен, як я, жити біля бомбухи та кожну ніч її відкривати за закривати?
Ви думаєте, що зараз відбудеться?
Зараз всі підвали повідкривають і залишать відкритими.
А ви дійсно вірите, що у нас такі чемні люди, які нічого там не вкрадуть?
Мар'яна Безугла - вам на подумать... У мене біля дому є універ Драгоманова, там теж по карті бомбуха... Ще в березні шукали, як потрапити, фіг знайшли ... Там відповідальний мабуть Шмигаль, якщо використовувати вашу логіку ...
Женя Кулеба - запрошую до себе у гості ;) у мене на автентичній табличці вказано "Бомбоубежище #1".
Наказати легко, бути чесним важко.
Всі хочуть, щоб все робив хтось і якось...
Ресурсу не дають, роби як хочеш...