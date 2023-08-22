F-16 и лакмус долгой войны Янина Соколовская

2023-08-22 10:07 259

Похоже, нас имеют за идиотов. В НАТО, оказывается, поняли, что время для украинского наступления упущено бездарно, потому что вовремя не поставили F16. И списывают они все на то, что украинские пилоты не знают английский!

Замечу, это те же самые военные, к которым на базу приезжала супруга английского принца, которых посещал король Чарльз и которые свободно общались (неужели на китайском??) со всей этой англоговорящей публикой.

Нам больше года рассказывают и показывают этапы подготовки групп украинских пилотов. При этом сами они ранее заявляли, что четырехмесячной практики им вполне достаточно, и намекали, что как-то же они управлялись с натовской техникой во время многочисленнвх совместных учений.

Теперь НАТО говорит о перспективах поставок самолетов к лету, а то и позже. И, как я раньше писала, строит перспективные планы долгой ВОЙНЫ, которую теперь стало называть КОНФЛИКТОМ.

На даннный момент, судя по натовским заявлениям, ВОЙНА РАСПЛАНИРОВАНА ДО СЛЕДУЮЩЕЙ ОСЕНИ.

То есть расписано открытие новых производств, трудозанятость людей, финансирование и налоговые поступления.

И все наши требования быстрого МИРА НА УКРАИНСКИХ УСЛОВИЯХ упираются в эту плановую западную экономику.

Да и политику изматывания российской армии и власти долгой войной (а по-модному - конфликтом) тоже нельзя списывать со счетов.

То есть F-16 - это всего лишь ЛАКМУС ПРОЦЕССОВ. Это МАРКЕР западных настроений относительно продолжения войны и ПОКАЗАТЕЛЬ, сколь долгой она может быть.

Самолеты как ЛЕТАЮЩИЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ интересны еще и своими местами базирования. Если их ставить в Украине, то нужно под обстрелами строить для них новые базы.

А если базировать их в Польше, то возникает угроза российских ударов по территории страны НАТО, когда у Альянса уже не будет шансов не задействовать 5 статью Северо-Атлантического договора и не вмешаться в "конфликт". Когда уже не будет возможности говорить, что это не ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ, а локальный украинский конфликт.

И тогда Третья мировая развернется в полный рост и размер. И если для Первой поводом стал выстрел в Сараево, то для полномасштабной Третьей достаточно будет и самолетов.

А вот и сама новость.

"Задержки с поставками F-16 в Украину «сбили с толку и разочаровали» украинских чиновников и военных.

Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники в украинской власти.

Собеседники издания со стороны американской администрации указывают на необходимость учить английский язык большей части отобранных для обучения пилотов. Также остается не решенным вопрос, какие именно вооружения Запад будет поставлять Украине для американских истребителей.

«Это значит, что украинские эскадрильи будут готовы летом, если не позже», – отмечает телеканал.

Один из украинских чиновников сказал NBC, что они не решаются публично предъявлять претензии США.

«Слишком поздно для контрнаступления в этом году, коалиция сторонников Украины не действовала быстро», — сказал Кейр Джайлс, старший научный сотрудник лондонского аналитического центра Chatham House.

«Но ПОСКОЛЬКУ КОНФЛИКТ ЗАТЯНЕТСЯ, у F-16 еще будет шанс показать свою эффективность», – считает телеканал".