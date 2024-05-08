Скульптори, які були філософами, а стали пророками Олександр Чалий

2024-05-08 07:01 1924

Їх було побудовано дві. Одна в Сталінграді (тепер Волгоград), у 1959 році, інша в Києві, у 1981. Цікаво, що вони стоять поверненими одна на одну.

Та, що у Волгограді, - божевільна, скажена тітка, з відкритим у крику ротом і перекошеним обличчям, в одній руці меч, яким вона з погрозою замахується, друга рука здійнята догори, чи то махає, чи то підмогу кличе, тілом вона повернена на нашу, а обличчям обернулася назад, ну точно підмогу кличе.

А наша, та що в Києві, спокійна, мовчки з незворушним обличчям дивиться вдалину. І показує тій, скаженій, що в неї в одній руці є щит, для оборони, а в іншій - меч, щоб дати здачі.

Вона не замахується мечем, вона його просто показує. Скульптори, які їх зробили, були філософами, і почасти пророками...

Джерело: ukropen.net

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