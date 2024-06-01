„Там ведмідь танцює степ“ Олена Мельник

2024-06-01 14:55 296

“Da steppt der Bär”, - з німецької на українську це перекладається як „там танцює ведмідь“ і використовується для опису місць, де буде весело. Утім, політичному бомонду Німеччини не до жартів. Напередодні виборів 9 червня 2024 року, які вважаються генеральною репетицією федеральних виборів до Бундестагу у серпні-жовтні наступного року, у Берліні все гучніше лунають заяви про російське втручання у внутрішньо політичні процеси.

Німеччина намагається мінімізувати вплив Кремля на червневі вибори до місцевих громад та Європарламенту

Згідно з травневим опитуванням інституту дослідження громадської думки (INSA), ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" (AfD) посідає друге місце, випереджаючи навіть Соціал-демократичну партію Німеччини (SPD) , найстарішу політсилу, член якої є нині є федеральним канцлером країни.

Partei Insa-Sonntagstrend

CDU/CSU 30 Prozent (+/-0)

AfD 17 Prozent (+/-0)

SPD 16 Prozent (+1)

Grüne 12 Prozent (-1)

FDP 5 Prozent (+/-0)

BSW 7 Prozent (+/-0)

Своїх прихильників партія активно вербує і через соціальні мережі, зокрема, TikTok. Останньою платформою у Німеччині користуються понад 20 млн молодих людей та підлітків. Як наслідок, згідно з іншим опитуванням, 22 % молоді у віці від 14 до 29 років готові обирати саме AfD.

„Альтернатива для Німеччини“ вперше потрапила до Бундестагу 2017 року, а сьогодні вже має 78 місць у парламенті та представлена в органах влади всіх 16 федеральних землях.

За правими популістами тягнеться довгий шлейф скандалів. Ще 2019 року у спільному розслідуванні BBC, ZDF, Spiegel і La Repubblica наводилися дані про зв’язки ультраправих ФРН та окремих високопосадовців кремля.

У ЗМІ не один рік мусується тема, що AfD використовує в власних інтересах росія. Доказами цього є і неодноразові візити представників одіозної партії до окупованих рф українських земель, зокрема до Криму.

2022 року журналісти-розслідувачі з ZDFfrontal, Spiegel та Correctiv з’ясували, хто ж допоміг пройти до німецького законодавчого органу політичним маріонеткам москви. Згідно оприлюднених матеріалів, року журналісти-розслідувачі з ZDFfrontal, Spiegel та Correctiv з’ясували, хто ж допоміг пройти до німецького законодавчого органу політичним маріонеткам москви. Згідно оприлюднених матеріалів, зовнішня допомога передвиборчій кампанії AfD , відомої своєю антимігрантською й антиукраїнською риторикою, координувалася та фінансувалася зі Швейцарії.

2022 є громадянином Німеччини, але зараз Берлін намагається його позбавити цього паспорту. Ще одним скандальним розслідуванням Spiegel спільно з порталом The Insider стало оприлюднення контакту співробітника депутата Бундестагу від AfD Ойгена Шмідта з російським пропагандистом та агентом ФСБ Володимиром Сергієнком . Останній ізє громадянином Німеччини, але зараз Берлін намагається його позбавити цього паспорту.

За даними ЗМІ, Сергієнко регулярно подорожував між Росією та Німеччиною, перебуваючи в "тісному контакті" з полковником ФСБ Іллею Вечтомовим, і саме з ним у березні 2023 року він обговорював ідею затримання чи навіть припинення постачання німецьких танків до України. Звісно, не безкорисно. Торік у липні AfD таки подає позов до Федерального конституційного суду в Карлсруе проти поставок зброї федеральним урядом...

У лютому цього року федеральний міністр внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер в інтерв'ю газетам медіагрупи Funke дала зрозуміти, що органи безпеки Німеччини уважно стежать за впливом Росії на місцеву правоекстремістську сцену, щоб не допустити проникнення „руки Москви“ до німецьких парламентів. Фезер підкреслила, що і російський режим, і праві екстремісти мають спільну мету, а саме „зруйнувати довіру до нашої демократії та підірвати нашу підтримку України“

RussiaGate та ... німецькі вовки

29 травня слідчі обшукали офіси Європарламенту в Брюсселі та Страсбурзі в межах бельгійсько-французького розслідування фактів отримання хабарів від росії правими політиками, включно з

депутатом від AfD Максиміліаном Кра, за поширення кремлівської пропаганди.

За данними Euractiv.de, головною ціллю правоохоронців був Гійом Прадура, колишній помічник Кра, який перебуває під слідством за ймовірні зв'язки з Росією та Китаєм . До речі, Прадура раніше працював й на французького правого екстреміста Ніколя Бея. А з партії Ле Пен того виключили через антисемітське фото.

Бельгійська прокуратура підтвердила, що "обшуки були частиною справи про втручання, пасивний підкуп і членство у злочинній організації".

RussiaGate - так охрестили гучний скандал, що розпочався з публікації наприкінці березня чеським виданням Denik N інформації про викриття у Празі Службою безпеки та інформації Чехії (BIS) агентурної мережі, що використовувала євродепутатів для поширення кремлівських наративів через сайт Voice of Europe. Кампанію займалися кум Володимира Путіна та колишній лідер партії «Опозиційна платформа - За життя» (ОПЗЖ) Віктор Медведчук, а також кремлівський пропагандист та ексгенпродюсер телеканалу «112 Україна» Артем Марчевський.

2023 року Кра був допитаний Федеральним бюро розслідувань щодо можливого отримання „ Незабаром побачило світ ще одне спільне розслідуванні Spiegel та ZDF, де йшлося, що головного кандидата від AfD на виборах до Європарламенту Кра запідозрили у роботі на Voice of Europe -через листування з екснардепом від ОПЗЖ Олегом Волошиним. Цей письмовий контакт виявили американські спецслужби під час перевірки смартфона Волошина в аеропорту Вашингтона. Під час поїздки до Нью-Йорку у грудніроку Кра був допитаний Федеральним бюро розслідувань щодо можливого отримання „ сумнівних платежів із близьких до кремля джерел “.

2024 німецька поліція заарештувала помічника Кра (за сумісництвом працівника спецслужб КНР) Цзяня Г. за підозрами у передачі даних про рішення Європарламенту Китаю, а також через стеження за У квітнінімецька поліція заарештувала помічника Кра (за сумісництвом працівника спецслужб КНР) Цзяня Г. за підозрами у передачі даних про рішення Європарламенту Китаю, а також через стеження за китайськими опозиціонерами в Німеччині.

Незабаром федеральна прокуратура розпочала розслідування щодо Кра через підозрілі платежі, отримані ним із Росії та Китаю. Слідство виявило на його рахунку 14 тис євро, що надійшли від китайської компанії.

Ще одним хуком від німецьких правоохоронців став обшук 16 травня у парламентському офісі ще одного депутата Бундестагу від AfD Петра Бистрона. Також через підозри у зв'язках з росією. Прокуратура Мюнхена це кваліфікувала як хабарництво виборних посадових осіб та відмивання коштів, а Бундестаг досить оперативно позбавив депутатської недоторканності, кандидата № 2 від AfD на виборах до Європарламенту.

До речі 48% німців мало цікавляться або взагалі не цікавляться європейськими виборами. Як розповідає DW, наприклад, на передвиборчій захід у Східній Німеччині віце-президентки ЄС Катаріни Барлі прийшло лише 20 людей. І учасники не хотіли говорити з нею про те, як зміцнити демократію в ЄС . Їх більше цікавило, чому не покращується місцевий громадський транспорт або що можна зробити з великою кількістю вовків у регіоні.

Методи впливу

У зв'язку з повідомленнями щодо підозр проти лідерів AfD Максиміліана Кра та Петра Бистрона Transparency Germany закликала „до системного розслідування незаконного впливу авторитарних режимів у Німеччині “.

- Якщо докази підтвердяться, ми матимемо справу одразу з кількома випадками стратегічної корупції, коли провідні політики AfD лобіювали інтереси автократичних режимів Росії та Китаю в обмін на хабарі, - вважає голова правління німецької секції Трансперенсі Інтернешнл Александра Герцог. - Німеччина недостатньо озброєна проти цього незаконного впливу автократичних режимів за допомогою стратегічно використовуваної корупції. Ми закликаємо створити слідчу комісію німецького Бундестагу для систематичного аналізу та розробки контрзаходів.

Transparency Germany розробила десять рекомендацій щодо дій для кращого захисту демократичних і конституційних інститутів у Німеччині та Європі від стратегічної корупції. Серед них:

- утворити слідчу комісію німецького Бундестагу щодо незаконного впливу Росії, Китаю та інших авторитарних держав у Німеччині;

- ухвалити національну антикорупційну стратегію;

- запровадити вимоги до розкриття інформації для організацій громадянського суспільства;

- забезпечити прозорість бенефіціарної власності;

- ухвалити закон про конфіскацію активів;

- запровадити вимогу щодо отримання дозволу на зайняття керівних посад або лобістської діяльності в державних компаніях, неурядових організаціях тощо, які не є членами ЄС, для колишніх членів федерального уряду, державних секретарів та депутатів Бундестагу після звільнення з державних посад.

Також варто нагадати, що одіозні висловлювання партійців AfD призвели й до посиленого нагляду з боку Федерального відомства із захисту конституції (BfV), а партійні відділення у Саксонії, Саксонії-Ангальт та Тюрингії вже класифікуються німецькою контррозвідкою як правоекстремістські. Згідно зі звітом BfV за 2022 рік, майже третина членів партії та молодіжного крила підозрювалися в екстремістських поглядах.

Утім, 51% німців у лютневому опитуванні infratest-dimap висловився проти заборони AfD. Серед німецького політикуму також немає одностайності у питаннях чи потрібно перекрити державне фінансування правим популістам (основне джерело доходу партії, крім членських внесків та пожертв) і наскільки реальними є шанси заборонити праворадикальну маріонетку кремля через Федеральний конституційний суд.