НЕ КЕННЕДИ! ПОКУШЕНИЕ НА ТРАМПА - СКАЗКА ДЛЯ НАИВНЫХ И ВЕСТНИК БОЛЬШОЙ БЕДЫ Янина Соколовская

2024-07-15 09:43 407

Читаю новости о покушении на Трампа и думаю: на какой наивнейший электорат это рассчитано? А не наивный электорат даже в новостной ленте найдет массу несостыковок.

Судите сами:

Стрельбу на митинге Трампа устроил Томас Мэтью Крукс, он прятался на крыше предприятия в примерно 100 метрах от сцены, пишет New York Post со ссылкой на источники ФБР подтвердило личность подозреваемого в стрельбе на митинге Трампа, им стал 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании.

ФБР заявило, что не располагало информацией о подготовке покушения на Трампа.

ФБР назвало стрельбу на митинге в Пенсильвании покушением на Трампа. При этом оно считает, что Трампу сейчас ничто не угрожает".

И сразу тут масса вопросов:

- если ФБР НЕ РАСПОЛАГАЛО ДАННЫМИ тогда, то с чего оно сейчас так уверено, что Трампу ничто не угрожает? Может оно снова "не располагает"? Или, что скорее, изучив вопрос, знает, что стрелял большой профи и все сделал так, чтоб Трампа прцарапать, но не изувечить?

- Почему изначально говорилось, что убийца исчез, потом - что обнаружено его логово с винтовкой на большом расстоянии от объекта, затем - что он ликвидирован сразу наместе? Ведь если логово нашли позже и пустым, с одоой винтовкой, то о каком "наместе" вообще может быть речь? И какое "большое расстояние", емли это - 100 метров?

- Может все не стыкует потому, что сложно подбирали кандидатуру "убийцы"? И оказался им, конечно же, латинос, с расширением числа которых в Америке так активно боролся Трамп-президент, строя стену с Мексикой (да-да, стена Яценюка на американских просторах).

Пенсильвания - штат сложный для Трампа, колеблющийся, сейчас он шел там с Байденом "голова в голову". "Колебнуть" Штат "МЕТОДОМ КЕННЕДИ" - задача, требующая некого мужества от Трампа (если он знал) и отчаянности от его технологов (если действовали на свой риск).

Но Трамп - не молодой перспективный Кеннеди с его Речами о мире. Геронтофилическая борьба хамства и маразма, в которой сейчас находятся Штаты - прямая угроза миру, особенно учитывая методы борьбы, на пошли идут конкуренты.

А на кону у них - планетарная система сдержек и противовесов, мировая система безопасности, огромный ядерный арсенал, вся мощь НАТО и в принципе вопрос выживания континентов.

То, что такая предвыборная борьба развернулась в Штатах уже сейчас, в июле (а выборы в ноябре), говорит о том, что экстремальный хаимкий маразм будет крепчать. И это - во время Третьей мировой, которую еще можно остановить, но им не до этого.

Надо ли говорить, что (при такой истерике штабов!) американской администрации - не до спасения Украины и не до окончательной победы над российской "осью зла"? Не до оттаскивания Китая от москвы. Не до активного сдерживания Пхеньяна и Тегерана с его новым руководством.

То есть вся система, державшаяся на "американском жандарме" и штатовском "третейском судье" посыплется в ближайшие недели и может развалиться с ближайшие месяцы.

И тут уже - спасайся, кто может. Оперативнее всех добежали поляки, урвав у Штатов кредит на 2 млрд дол. и купив F-35, Абрамс и Атакамс. Но Украине и другим так не жить. Уже не жить.

Потому все, что реально сейчас сделать - это перестать растить наивные мечты о мире и приготовиться (хотя бы морально) к большой войне.
Потому что выборами американское противостояние не закончится, их турбулентность всколыхнет все, что было загнано в темный угол геополитики. И все ЭТО попытается взять реванш.

А где в этих раскладах Украина? Нет ее. Она - в воронке, в эпицентре беды, когда мало кто придет и никто не поможет.

Полякам - приготовиться.

 

subscriber subscriber

Еще блоги

Алексей Курпас Пока народ донатит, власть ворует? 2024-07-15 09:46 333
Янина Соколовская НЕ КЕННЕДИ! ПОКУШЕНИЕ НА ТРАМПА - СКАЗКА ДЛЯ НАИВНЫХ И ВЕСТНИК БОЛЬШОЙ БЕДЫ 2024-07-15 09:43 407
Алексей Курпас Как нам наладить мобилизацию 2024-06-25 15:00 7474
Игорь Шевырев Победа Индии, поражение «хиндутвы» 2024-06-08 09:00 4773
Олена Мельник „Там ведмідь танцює степ“ 2024-06-01 14:55 4995
Игорь Шевырев Китай показывает Путь для Европы 2024-05-25 19:59 4699
Игорь Шевырев Модернизация по-китайски 2024-05-20 14:47 5772
Игорь Шевырев Генассамблея ООН в поддержку Палестины 2024-05-13 07:00 8177
Все блоги

Блоги

Алексей Курпас Пока народ донатит, власть ворует? 333
Янина Соколовская НЕ КЕННЕДИ! ПОКУШЕНИЕ НА ТРАМПА - СКАЗКА ДЛЯ НАИВНЫХ И ВЕСТНИК БОЛЬШОЙ БЕДЫ 407
Алексей Курпас Как нам наладить мобилизацию 7474
Игорь Шевырев Победа Индии, поражение «хиндутвы» 4773
Олена Мельник „Там ведмідь танцює степ“ 4995
Игорь Шевырев Китай показывает Путь для Европы 4699
Игорь Шевырев Модернизация по-китайски 5772
Игорь Шевырев Генассамблея ООН в поддержку Палестины 8177
Все блоги