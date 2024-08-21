Курская операция: военная хитрость или политико-стратегическая комбинация Янина Соколовская

2024-08-21 10:02 296

Курская операция важна не столько как военная, а как политико-стратегическая, и вот почему:

- она показала россиянам трухлость их режима

- разрушила исконный рос патернализм, на котором стоит их нынешняя власть. То есть - выбила у путинизма почву.

- объяснила всем россиянам, что их некому защитить, что в их дом в любой момент может прийти-прилететь дрон-солдат-страшный украинец (британец, поляк и т п)

- Расплодила огромное количество панических слухов и разнесла их через массовые госСМИ, включая РИАН и Первый канал тв

- показала первый яркий военный успех Украины за год, то самое летнее наступление, произошедшее без всяких анонсов

- позволило усилить поток западной помощи

- ясно напомнило о намерении украинцев победить, а не воевать без конца.

На российских панических слухах хочу остановиться отдельно, ибо они шедеВРАЛЬНЫ.

Например: "Операция ВСУ в Курской области готовилась с участием спецслужб США, Британии и Польши, заявили в CBP, задействованные в операции ВСУ в Курской области подразделения прошли боевое слаживание в учебных центрах в Великобритании и Германии".

То есть - им проще признать, что они воюют "со всей НАТОй", чем сказать: "Мы не ожидали от украинцев такой отчаяной смелости и пошлепали их маневр".

А вот еще, РИАНовости: "Жители приграничного курского села бежали на лодках после угроз ВСУ, что придут поляки и не пощадят никого".

То есть к мифам про НАТу добавились еще и истории про "страшных поляков". Ждем сториз про восстание мертвецрв, когда сама мать-сыра земля гонит россиян с Курщины.

И это: "В подрыве двух ж/д составов с нефтепродуктами, следовавших по Байкало-Амурской магистрали и в разрушении БАМ виновны украинские спецслужбы" (ТАСС).

Ведь это же потрясающе: рос гос СМИ сами, на всю 146-миллионную страну заявляют, что у ВСУ руки супер-длинные, до Байкала с Амуром дотягиваются. Как говорится, спасибо за рекламу и спмодестабилизацию, мир ее очень ждет.

И летят в российских народ со всех рупоров эти сказки, и не станем же им мешать, и просто подождем.

Хотя, судя по настроениям курян, пора к ним листовки забрасывать, чтоб знали, что украинцы идут дать им волю. Раз война все больше похожа на Вторую мировую, когда нужно "дойти до Берлина", то и методы становятся прежними.