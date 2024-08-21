Курская операция важна не столько как военная, а как политико-стратегическая, и вот почему:
- она показала россиянам трухлость их режима
- разрушила исконный рос патернализм, на котором стоит их нынешняя власть. То есть - выбила у путинизма почву.
- объяснила всем россиянам, что их некому защитить, что в их дом в любой момент может прийти-прилететь дрон-солдат-страшный украинец (британец, поляк и т п)
- Расплодила огромное количество панических слухов и разнесла их через массовые госСМИ, включая РИАН и Первый канал тв
- показала первый яркий военный успех Украины за год, то самое летнее наступление, произошедшее без всяких анонсов
- позволило усилить поток западной помощи
- ясно напомнило о намерении украинцев победить, а не воевать без конца.
На российских панических слухах хочу остановиться отдельно, ибо они шедеВРАЛЬНЫ.
Например: "Операция ВСУ в Курской области готовилась с участием спецслужб США, Британии и Польши, заявили в CBP, задействованные в операции ВСУ в Курской области подразделения прошли боевое слаживание в учебных центрах в Великобритании и Германии".
То есть - им проще признать, что они воюют "со всей НАТОй", чем сказать: "Мы не ожидали от украинцев такой отчаяной смелости и пошлепали их маневр".
А вот еще, РИАНовости: "Жители приграничного курского села бежали на лодках после угроз ВСУ, что придут поляки и не пощадят никого".
То есть к мифам про НАТу добавились еще и истории про "страшных поляков". Ждем сториз про восстание мертвецрв, когда сама мать-сыра земля гонит россиян с Курщины.
И это: "В подрыве двух ж/д составов с нефтепродуктами, следовавших по Байкало-Амурской магистрали и в разрушении БАМ виновны украинские спецслужбы" (ТАСС).
Ведь это же потрясающе: рос гос СМИ сами, на всю 146-миллионную страну заявляют, что у ВСУ руки супер-длинные, до Байкала с Амуром дотягиваются. Как говорится, спасибо за рекламу и спмодестабилизацию, мир ее очень ждет.
И летят в российских народ со всех рупоров эти сказки, и не станем же им мешать, и просто подождем.
Хотя, судя по настроениям курян, пора к ним листовки забрасывать, чтоб знали, что украинцы идут дать им волю. Раз война все больше похожа на Вторую мировую, когда нужно "дойти до Берлина", то и методы становятся прежними.