2024-08-31 09:36 259

‼️Недооценивать своих - наша тупая традиция. Не гордиться-радоваться и т п, а в дерьмо втаптывать - наше тотемное знание. А им пользуются те, с кем мы боремся. Потому что не может враг не воспользоваться самоуничижением, надеясь его сделать самоуничтожением.

Идущие по сети перепосты текстов о том "зачем поход на Курск, когда растут потери на Донбассе", вопли о бессмысленности похода и стенания о "неразумности действий" украинских военных - это и есть самоуничтожение, заквашенное на самоуничижении.

Потому что, судя по вою с росТВ, там действительно и всерьез боятся

- захвата украинцами Курской АЭС

- получения украинцами контроля над "чернобыльскими" реакторами типа РБМК

- перелома в войне из-за этого захвата.

То есть сами они этого боятся, а мы это не используем, мы добровольно разгоняем панику и воем "Курск нам ничего не даст, новостей оттуда нет, значит, и успехов нет".

Успехи есть именно потому, что новостей нет и потому что все делается в условиях жесточайшей секретности. То есть печальный пример истории с "вагнеровцами" мы все же учли.

И свидетельство этих успехов - мстительные бомбежки последних дней, которые организовали те, кто не может выбить ВСУ из-под Курска, хотя все направляют туда очередные военные подразделения.

‼️Второе ИПСО, которое украинцы тоже разгоняют широко и массово, вроде бы направлено против зеленой власти. А в средину текста зашито "российские военные получают на фронте огромные деньги, а украинцы - копейки" и "у них мобилизации нет, а нас на улицах ловят".

Тескт талантливо-подлый, т к четко попадает в украинскую оппозиционную и воюющую аудиторию, то есть - в самую активную. Потому что деморализует и армию, и родственников тех, кто на фронте. Потому что исподволь говорит "у врага справедливости больше, чем на Родине".

Это не просто опасно, это мега-опасно.

Потому - не спешите своих хоронить, не заливайте их грязью, радуйтесь успехам, которые есть вопреки всему и несмотря ни на что.