Копейку меняем на шаг, теперь не копим, а дружно шагаем Янина Соколовская

2024-09-03 09:13 222

В связи с тем, что дорогоцінний нарід снова и всерьез повелся на очередную дуриловку и отвлекающий зеленый маневр (на этот раз - с копейком и шагом), предлагаю следующий план победы:

1. Копейку меняем на шаг, теперь не копим, а шагаем. Само собой - прямо к победе.

2. Переворачиваем флаг, точнее - его цвета. Это само собой перевернет всю историю Украины и высушит наших вороженек, як сонце росу.

3. Меняем герб, а переж этим долго спорим о большом, малом и среднем (гербе). Чем больше элементов, тем больше очень конструктивных споров. Хорошо бы посмавить на герб коня, льва, казака, вареник, макитру, галушку, борщ в кастрюле (потому что казан - символ монголо-татарского ига), булаву, кобзу и дракона - как известно, Украина -родина драконов).

4. Меняем гимн. Вводим поеятия "малый гимн", "большой гимн", "зеленый гимн" и "гимн слуг народа", долго спорим о текстах и местах исполнений, делимся на шевченкофилов, лесиманов и франкофонов, то есть сторонников гимно- текстов Шевченко, Леси и Ивана Франко, проводим митинги, бьемся древками флагов с портретами Шевченко, Леси и Франко. Митинги активно спонсирует власть.

5. Неверующие активно включаются в процесс обсуждения: на каком языке служить в церквях - старославянском или украинском. Проводят дискуссии в соцсетях, организуют форумы, выходят на панели. Через годы заходят с митингами в церкви и выясняют, что службы всегда шли одновременно на обоих языках. Удивляются.

6. Организуем дискуссии о правильных и неправильных вышиванках: узоры, цвет, форма, маки и косовортки, активно делимся на разные лагеря, боремся (см. выше про флаги и древка).

7. Мы побеждаем в войне.

Что, вы не успели понять - как и чем, где в этой истории оружие, обеспечение фронта, военная стратегия и армия победы? Я тоже. Но судя по тому, что выбрал народ, стратегия у нас именно такая (см. Семь пунктов).

І нема на те ради.