Дебаты Трампа и Харрис: на чем хотят сыграть кандидаты в президенты США Янина Соколовская

2024-09-12 09:12 370

Так ИИ изобразил победу Харрис над Трампом на дебатах. Технологически приход Камаллы в кампанию был сделан очень грамотно, со всеми необходимыми эффектами, включая внезапность (хотя откуда ей взяться, если изначально Харрис шла как дубль Байдена).

Судя по ходу кампании, приход Камалы деморализовал команду Трампа, совершившую фальшстарт с покушением, случившимся в средине, а не в финале гонки.

И если раньше водораздел между кандидатами шел по линии "сонный старик-активный старик", то теперь, с приходом Камалы, это уже "белый старик-женофоб - цветущая цветная женщина".

А это - совсем другое разделение электората, абсолютно иная картина выборов. Это даже не столкновение республиканцев и демократов, это мировоззренческая пра-праистория. Она уходит корнями в каждый дом и возрождает исконные инстинкты.

Почему к этому ходу оказались не готовы республиканцы (а именно так выглядит их кондовая не смена риторики) - технологическая загадка. Тут мистер Очевидность пожимает плечами. А сам Трамп все больше уходит в поле мускулинно-белое, создавая эффект новой войны Севера и Юга.

Главный для Украины вопрос в избирательной гонке - безусловно отношение к войне и миру и само понимание "мира" у Трампа и Харрис.

Трамп выступал в стиле "я всемогущ и войну руками разведу", закончу войну в Украине до вступления в должность, "поговорю с одним, поговорю с другим, соберу их вместе". А также - подою европейские страны, потому что "США дали Украине 250 - 275 млрд. дол. помощи, а европейские страны лишь 100 - 150 млрд".

То есть, Америка при нем поскачет по старым граблям, когда при Трампе поссорилась с Германией настолько, что Меркель заявила о поломке своего самолета, чтоб "не успеть" на встречу с Трампом, и согласилась достроить второй Северный поток.

Методом прекращения войны Трамп назвал свое желание ее остановить. И чем-то это напомнило фразу из раннего Зеленского "чтобы прекратить войну, нужно просто перестать стрелять". Такая наивность была понятна для шоу-мена, но для политика со стажем - это или ложь, или моветон.

А уж слова про "у меня хорошие отношения и с путиным, и с Зеленским. Они уважают меня, и не уважают Байдена" смешат до колик - потому что путина Трамп называл убийцей и тот точно этого не забыл. И от того, что действия Зеленского стоили Трампу двух попыток импичмента, сделав его рекордсменом США по количеству этих процедур.

В итоге Харрис оставалось лишь добить Трампа лопаткой, заявив: "Он закончит войну за 24 часа, потому что сдастся. А мы, американцы, не такие".

Далее Харрис показала себя конструктивным политиком: "Я встречалась с Зеленским за несколько дней до российского вторжения. Я поделилась с ним данными, как он может себя защитить. Через несколько дней я поехала на восточный фланг НАТО в Польшу и Румынию. Мы объединили 50 стран, чтобы поддержать Украину. Иначе Путин сидел бы в Киеве и смотрел на остальную Европу, начиная с Польши".

И с момента этих заявлений разделение идеологий кандидатов пошло по новой линии - "местечковость - глобальное влияние". И Харрис заявила об укреплении мирового лидерства Штатов. А Трамп так и не ответил, хочет ли он победы Украины, а его "great again" потемнел и стерся.

Украина же так старается не ошибиться в прогнозах, что садится мимо тазика. Усиленное телефонное общение Трамп-Зеленский и вялые контакты с Харрис (если официально, то их вообще нет), толкают Украину строго в лагерь республиканцев, не позволяя лавировать, провоцируя нам огромные проблемы в скором будущем.

Выборы, бюджетирование, военная помощь - звенья одной короткой цепи. И, по большому счету, нам безразлична фамилия их президента, нам важна помощь и уверенность, что союзники нас не сольют. А там и свои выборы проведем.