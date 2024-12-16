КЕШ И ТРЕШ Янина Соколовская

2024-12-16 07:30 296

Опасны вести с Вашингтонских полей:

Кеш Патель, будущий новый директор ФБР, намерен «провести расследование в отношении президента Зеленского». Об этом он сообщил в подкасте Kash’s Corner.

Патель считает важным выяснить, ‼️как Украина распоряжалась средствами американских налогоплательщиков.

То, что Кеш интересуется, куда Киев дел КЕШ И НЕ КЕШ, для Украины - чистый треш. При этом действия Пателя вполне логичны. В свои 44 он - бывший федеральный прокурор и антиконспиролог. То есть - выводитель на чистую воду.

Патель известен как давний и убежденный сторонник Трампа и его концепции MAGA, Make America Great Again. При этом он, сын выходцев из Индии, профессиональный адвокат.

До того, как Трамп назначил его своим советником, Патель был начальником штаба главы Пентагона - не последней организации в вопросах обороны Украины.

Роль директора ФБР сейчас занята другим назначенцем Трампа - Кристофером Рэем. Срок его полномочий — 10 лет, но он должен подать в отставку.

Отношения Трампа и ФБР стали напряженными в 2021 году, когда бюро расследовало нарушения Трампа при обращении с секретными документами (дело сейчас прекращено).

Контакты окончательно испортились после обыска в поместье Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. А происходило это в т ч как следствие заявлений Зеленского, повлекших начало двух процедур импичмента Трампа.

То, что Кеш задался вопросом "куда Украина девает деньги", а также учитывая его близость к Пентагону - очень плохой звонок. Буквально - набат. Особенно в комплекте с дивными "мирными инициативами" Трампа.