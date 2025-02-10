Поговоримо про зарплату викладача ВУЗу/ЗВО? Владислав Берковський

2025-02-10 07:10 370

Поговоримо про зарплату викладача ВУЗу/ЗВО?

Отже посада – «доцент кафедри», повна ставка. Штатний оклад з врахуванням вимог Постанови № 36 – 11 384 грн. 16 коп.

Доплата за кандидатську ступінь – 15%, що дорівнює 1707 грн. 62 коп.

Отже, якщо ви молодий кандидат наук, який тільки прийшов працювати в ВУЗ/ЗВО, то все на що ви можете розраховувати це – 13091 грн. 78 коп., а після сплати податків це становитиме – 10080 грн. 67 коп.

Саме за таку щомісячну з/п молодий викладач має:

1) Підготувати методичний комплект документів для навчальної дисципліни яку він читає у складі таких документів:

- Силабус,

- Робоча програма дисципліни,

- Конспект лекцій,

- Методичні вказівки до практичних занять для студентів денної форми навчання,

- Методичні вказівки до практичних занять для студентів заочної форми навчання,

- Методичні вказівки до практичних занять для студентів дистанційної форми навчання,

- Методичні вказівки до самостійної роботи студента,

- Методичні вказівки для контрольних робіт,

- Питання до модульного контролю,

- Питання до поточного контролю,

- Питання до підсумкового контролю,

- Не менше 100 питань в системі Moodle.

Зазвичай викладач в ВУЗі/ЗВО читає 4-5 предметів на рік (але в окремих колег чисельність окремих предметів на рік сягала 15-17). Отже, вам слід підготувати – не менше 25 методичних документів на рік (а якщо ви читаєте 10 предметів на рік - то "йой, його мамо" - понад 50 методичок).

2) Підготувати (від 6 до 12 в семестр) лекції на один предмет та презентації до кожної лекції.

3) Здійснювати наукове керівництво 5-6 студентами-дипломниками;

4) Забезпечити, щоб хоча б 2-3 студенти під Вашим керівництвом в рік - написали по статті на студентську конференцію.

5) Підготувати завдання на практичні або семінарські заняття.

6) Написати статтю в науковий журнал чи видання свого ВУЗу.

7) Написати статтю в міжнародний науковий журнал системи Scopus чи Web of science. Важливо, що безплатних журналів практично немає і за публікацію своєї статті в якісному фаховому журналі треба буде викласти не менше 10 тис. грн. Так, так, не Вам заплатять, а Ви заплатите за публікацію.

8) Пройти міжнародне наукове чи науково-педагогічне стажування. Теж платно (десь від 2 до 5 тис. грн.);

9) Тримати на рівні своє знання іноземної мови (якісні курси англійської мови на місяць коштуватимуть десь 5 тис. грн.).

10) Купа іншої кафедральної роботи.

Отже Ваш робочий день не 8 годин на день, а всі 15-20 годин (викладання+науково/методична робота), без вихідних.

А тепер ще раз – за оцю всю трахомудію Ви отримаєте щомісячну з/п в – 10080 грн. 67 коп.

Так, так. Пройде час. Ви відпрацюєте на кафедрі 3 роки і отримаєте доплату до з/п у 10%, тобто цілих 1138 грн. І матимите цілих – 10957 грн. 25 коп. на руки.

Потім Ви попрацюєте ще 2 роки і подастеся на отримання вченого звання доцента. Після отримання якого ви матимете 25% доплати. Отже вже Ваша з/п на руки становитиме – 13148 грн. 71 коп.

Потім Ви попрацюєте ще 5 років і вуаля. Надбавка в 20% у вас в кішені. І на руки ви отримаєте - УВАГА! - 14025 грн. 29 коп.

Звісно, якщо в ВУЗі/ЗВО є додаткові кошти, то вам встановлять якусь премію, можливо доплату за інтенсивність. І в цілому це може дати Вам десь 20-21 тис. на руки.

Звісно, Ви можете рухатися далі і захистити докторську дисертацію, потім отримати вчене звання професора. Добитися зайняття якоїсь адміністративної посади - зав.кафедри, декана, проректора. Але то буде колись потім, згодом, а зараз ви молодий викладача.

А тепер замисліться на секунду. Чи є у викладача ВУЗу/ЗВО хоч якась мотивація до саморозвитку, до здійснення проривних наукових досліджень, до вкладання своєї душі у підготовку майбутніх фахівців за таку жалюгідну з/п?

Чому Ви тоді дивуєтеся, що викладачі ВУЗ-ів/ЗВО ставляться до того, що вони читають Вашим дітям за принципом - " а ... й так зійде", "пофіг, що читаємо, самі потім розберуться". І приходить такий студент на пару до викладача, а там йому читають лекцію за методологією і з інформацією півстолітньої давності, бо викладач, колись написав ті методички і лекції, і забив на їх оновлення. Бо оновлення - то витрата зусиль, в першу чергу фінансових зусиль, а при зарплаті в 13148 грн. 71 коп. - "й так зійде".

От і маємо майже 300 ВУЗ-ів/ЗВО в Україні, а якість їхніх випускників - плакати хочеться.

P.s. І трохи про плюси від роботи викладачем ВУЗ-у/ЗВО (накидали друзі)

- ви отримуєте моральне задоволення від навчання студентів;

- ви маєте можливість уникнути мобілізації;

- ви маєте кращу позицію при написанні заявки на науковий грант чи стипендію;

- ви маєте сяку-таку але стабільну з/п;

- ви маєте вільний та пріоритетний доступ до університетської бібліотеки;

- ви отримали роботу в єдиному у вашому населеному пункті сталому місці роботи.

Джерело фб