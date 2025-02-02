ГАЗОВЫЙ ТЕРРОР Инга Абгарова

2025-02-02 09:32 407

Газовый террор - так называется статья моего сокурсника по Днепропетровскому госуниверситету и коллеги по профессии, заслуженного журналиста Украины Юрия Швайко.

Суть публикации в том, что он с женой (супруги-пенсионеры) лишились газоснабжения. Сделано это было людьми, что называется, своими. Соседом, перекрывшим находящийся на его земельном участке вентиль газопровода-ввода, дабы выморить холодом ветеранов из квартиры частного дома, и газовщиками, которые служебным бездействием потворствуют наглецу.

К сожалению, призывы о помощи не услышал ни Уполномоченный по правам человека, ни председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики, ни чиновники Днепропетровской областной военно-государственной администрации, ни руководители правоохранительных органов: не наш вопрос, идите в суд...

Однако нынче среднестатистическому украинскому пенсионеру обращаться в суд – себе дороже.

Поэтому сокурсник и его супруга уже третий месяц испытывают постоянный стресс от вынужденного проживания в холодном доме; заменой дня ночью, когда электричество вдвое дешевле; лишением нормального быта. А еще несут немалые непредвиденные расходы: за оплату «излишних» киловатт-часов, приобретение электрической печки, продуктов быстрого приготовления...

По закону защитить сегодня супругов от пытки холодом практически невозможно. Зачастую украинский кодекс предусматривает наказание за жестокое обращение с животными, но не с людьми.