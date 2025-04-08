Заварив Трамп кашу Ростислав Демчук

2025-04-08 10:03 259

Ширяться чутки, що Європейський центральний банк (ЄЦБ) виступив з ініціативою аби ЄС відмовився від американських фінансових і платіжних систем тa кредитних карт Visa, MasterCard, American Express, Diners Club а також систем оплати PayPal і Alipay, які контролюються США та Китаєм.

З першої миті, як тільки-но на очі потрапила ця звістка, подумалось що це лютий фейк. Тим паче, що ініціативу приписують президенту Європейського центрального банку Крістіні Лагард. Кому, як не пані Лагард добре відомо, що усі європейці (переважна більшісь європейців) користуються MasterСard і Visa. Добру репутацію також мають карти American Express, Diners Club, Discover... Також існує японська кредитна карта JCB (Japan Credit Bureau).

У ЄС своїх власниx кредитних карт взагалі не існує. Хіба що, депозитні, а не кредитні картки Maestro, з подібним логотипом як у MasterСard i Banc Contact.

Але дуже скоро мої сумніви щодо правдивості інформації були розвіяні повідомленням від видання Business Today.

У повідомленні йдеться, що президент Європейського центрального банку Крістін Лагард иступаючи на "The Pat Kenny Show" закликала до платіжної революції в Європі — такої, яка порушить залежність Європи від платіжних платформ США та Китаю, таких як Visa, Mastercard, PayPal і Alipay. Описуючи це як "марш до незалежності", Лагард сказала, що Європа повинна створити власну альтернативу для забезпечення фінансового суверенітету. Повністю об’єднаний ринок капіталу, додала вона, може прокласти шлях до глибшої фіскальної інтеграції — з потенційною доданою вартістю до 3 трильйонів євро на рік.

Що тут скажеш? Заварив Трамп кашу...