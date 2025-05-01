Трамп и разбитые бусы  Янина Соколовская

2025-05-01 10:18 296

Единственный видимый результат стодневки Трампа (кроме бесконечной болтовни и скандалов) - подписание с Украиной соглашения о недрах, содержание которого украинцам забыли сообщить. 

Не читали его в Верховной раде, не выносили его на референдум (а именно рефередумы и "советоваться по каждому вопросу" обещал Зе наивным 73%). 

Все, что мы знаем - соглашение на самом деле НЕ соглашение, а договор, обязательный к ратификации Верховной радой; 

в документе НЕ говорится о госсуверенитете Украины и нет гарантий целостности границ (хотя изначально его трактовали как "редкоземельные в обмен на безопасность"). 

теперь речь идет о нефти, газе, редкоземельных и "еще о чем-то" - на данном этапе хз, о чем. 

 

Не знаю, насколько это согреет американский электорат. Украинскому же расскажут про очередную дипломатическую победу правителя. И ведь поверят!

 

И если у Верховной рады осталось хоть чуток совести (хотя о чем я), она не послушно ратифицирует все это, а потребует от президента объявления референдума о недрах - Конституционной собственности народа. 

 

Собственно, недра - это последнее, что у нас осталось, и то по чистой случайности: ручки "регионалов" не успели до всего дотянуться из-за бегства л(п)идера, а нынешние деятели недрами не интересовались. 

 

И отдать последнее у страны уцелевшее ради умиротворения Трампа, без гарантий защиты и территориальной целостности - это даже не бусы. 

Это разбитые бусы.

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