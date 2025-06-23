Вызов и приговор Янина Соколовская

2025-06-23 12:02 148
 
Некто Латынина разразилась спичем о том, что нынешняя Украина - вызов россии. И что рф нужна милая, многонациональная, дружелюбная Украина. Латынину принято относить к "хорошим русским", хотя тут мой скептицизм известен. И в "хорошести" ее высказывания есть огромная ошибка. 
 
Украина - не вызов россии, УКРАИНА - КРАЕУГОЛЬНЫЙ КАМЕНЬ, о который россия должна была споткнуться и рассыпаться. Именно  этот процесс с ней сейчас происходит - в головах, экономике, идеологии и ттт ппп. 
 
Украина - не вызов, а ПРИГОВОР россии, ее крах, финал и "черная метка". В рф всегда это исподволь понимали, даже когда приезжали "на горилку с салом" в такой "гостеприимный Киев цветущих каштанов".
 
Украина - не вызов, а ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ, потому что все злодеяния рано или поздно не остаются безнаказанными: и крепостное рабство, в котором украинское крестьянство жило до средины СССР; и царские указы, уничтожавшие украинскую городскую литературу; и Голодомор, и репрессии с их миллионными жертвами - за все это теперь воздается. 
 
"Вызовом" было повышение президентом Ющенко цены российского газового транщита с 50 долларов до полурыночной цены.
Вызовом было намерение выселить росфлот подальше от Крыма.
Вызовом было нежелание продлевать большой российско-украинский договор и ввести против рф визовый режим.
"Вызов" - так еще и называлась книжка российского посла в Киеве Черномырдина, где он впрямую предупреждал росвласти не трогать Украину. И говорил о последствиях любой агрессии. 
 
Тогда Киев действительно жил в режиме вызовов и готов был разговаривать. 
 
Но пошел 11-й год, как все разговоры закончены. На повестке - только действия. И результат их будет неизбежен.   
А то, что останется от россии, с тоской будет мечтать о временах "вызовов" - так сейчас адепты СССР вспоминают их "лучшие дни".
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