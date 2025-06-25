НАТО поломалось Янина Соколовская

2025-06-25 10:29 222

Трамп сказал то, что многие подразумевали, но не хотели озвучивать: НАТО ПОЛОМАЛОСЬ. Основная статья его Договора больше не работает и стала поводом для толкований.

"Президент США Дональд Трамп заявил, что нет единого толкования статьи 5 Договора НАТО – ключевого положения, предусматривающего коллективную защиту в случае нападения на одну из стран Альянса. На вопрос, готов ли он подтвердить обязательства США по статье 5, Трамп ответил, что это "зависит от толкования статьи".

То есть Трамп ее прочитал буквально: она позволяет задействовать принцип коллективной обороны, но не обязует это делать. То есть Альянс МОЖЕТ вмешаться, если на какую-то из его стран напали, но НЕ ДОЛЖЕН это делать.

На этом НАТО все больше становится беззубой ООН - на словах выражает обеспокоенность, а на деле ни во что не хочет вмешиваеться. Удобная организация, можно позавидовать. Но уж никак не противовес мировому злу и не угроза его осям.

Соответственно, у стран-участниц все больше вопросов: зачем они перечисляют на нужды НАТО такой значимый процент своего ВВП? Не лучше ли содержать свои армии? И первой это артикулировала Германия еще при Меркель.

Часть стран не отказывается от НАТО и при этом развивает свои Вооруженные силы - как Польша. В участии в НАТО заинтересованы разве что небольшие по размеру страны, как Эстония. Но у них и ВВП не велик.

То есть проблема финансирования скоро станет для Альянса актуальной.

Похоже, сбывается моя давняя шутка, что скоро НАТО будет проситься в Украину, а не наоборот. Превращение его из военно-политического в политический блок делает его существование бессмысленным.