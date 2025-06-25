Иран: казни своих, убийства чужих Алибек Молдин

2025-06-25 13:34 148

Любители Воинствующих Шиитов редко бывают профессионалами в анализе информации.

Казни по идеологическим и моральным обвинениям в Иране (1979–2025) стали массовыми. Вот количество казней по идеологическим и моральным статьям:

1979–1989: ≈ 10 000–15 000

1990–1999: Сотни

2000–2009: Десятки

2010–2019: Несколько десятков

2020–2025: ≥ 20

После Исламской революции 1979 года власть Ирана систематически применяла смертную казнь против политических противников и «нарушителей исламских норм» в качестве инструмента запугивания и подавления инакомыслия. Речь идет о казнях по идеологическим и моральным мотивам – от наказания оппозиционеров, критиков режима и вероотступников до казней за нарушения исламских норм морали (например, несоблюдение дресс-кода, прелюбодеяние, гомосексуальные связи). Эти категории не включают обычные уголовные преступления (такие как убийства, изнасилования, наркоторговля), а касаются именно преступлений против религиозно-идеологических основ Исламской Республики.

По оценкам правозащитников, с 1979 года казнены десятки тысяч человек в результате судебных процессов, направленных на устранение идеологических противников. Ниже приводится обзор таких казней по периодам с указанием оценочного числа жертв и примеров резонансных случаев.

Массовые репрессии 1980-х годов

Самый высокий уровень казней за политические и религиозные «преступления» пришелся на первое десятилетие после революции. В ходе консолидации власти аятоллы в начале 1980-х происходили массовые казни бывших должностных лиц шахского режима, участников светских и левых оппозиционных движений (например, Народных моджахедов, коммунистов) и религиозных меньшинств (в частности, последователей веры Баха’и). По оценкам историков, в 1980–1985 годах было казнено от 8 000 до 9 500 политзаключенных. Волна репрессий особенно усилилась после теракта и беспорядков июня 1981 года.

1988 год стал печально известен так называемой «тюремной резнёй» – тайной расправой над тысячами политзаключённых по прямому приказу аятоллы. По данным правозащитников, летом–осенью 1988 года были внесудебно казнены не менее 2 800 – 5 000 заключённых, связанных с оппозиционными группами (леваками, моджахедами и др.). Точное число жертв 1988 года до сих пор неизвестно (некоторые источники называют цифры до 30 000).

За 1979–1989 годы, по ориентировочным оценкам, были казнены не менее 10–15 тысяч человек по идеологическим и религиозно-моральным обвинениям (в том числе антиправительственная деятельность, «война против Бога» – мохаребе, богохульство, отступничество, аморальное поведение и т.п.).

1990–2000-е годы

После 1989 года количество казней за убеждения заметно сократилось, однако были отдельные смертные приговоры. В 1990 году был повешен христианский священник Хосейн Судманд, отказавшийся вернуться в ислам. К середине 1990-х прекратились казни последователей Баха’и под международным давлением.

Продолжались казни за моральные преступления. Уголовный кодекс по шариату предусматривал смертную казнь за прелюбодеяние (обычно - побиение камнями) и гомосексуальные контакты. Казни через побиение камнями применялись до конца 2000-х годов. По данным правозащитников, с 1979 по 1990 год не менее 107 человек были казнены за гомосексуальность. В июле 2005 года двое юношей были повешены в Горгане за «содомию», в 2022 году казнены еще двое мужчин.

Протесты 2010–2020-х

После протестов 2009 года состоялись казни по обвинению в мохаребе. В 2010 году повешены два демонстранта. В 2014 году казнён поэт-арестант Хашем Шабани. В 2020 году казнён борец Навид Афкари. В декабре 2020 года повешен журналист Рухолла Зам.

После протестов 2022 года казнены как минимум семь человек. В мае 2023 года повешены Юсеф Мехрдад и Садроллах Фазели Заре за богохульство. В 2024 году казнены протестующие Мохаммад Гобадлу и Голямреза Расаи.



Источник фб