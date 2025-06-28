2025-06-28 12:30 222

Интереснейший процесс пошел в Армении. Власти покусились на святой Эчмиадзин (армянский Ватикан, где хранятся обломок Ноевого ковчега и копье, которым кололи Христа). По обвинению в попытке свержения Конституционного строя (т е в противодействии пророссийским стремлениям нынешней армянской власти) обвинен один из князей армянской церкви архиепископ Микаель, он доставлен в суд. Протесты верующих идут вторые сутки и разрастаются.

Владыка Микаель выдвигался верующими на пост премьера (руководителя страны) и многими считался наилучшим кандидатом. Но отказался от предложения, так как "является лицом духовным".

В нем видят лидера сопротивления режиму премьера Пашиняна, обвиняемого в сдаче Карабаха и подыгрывании россии.

Ранее, 25 июня был задержан еще один представитель Эчмиадзина - архиепископ Баграт Галстанян, один из лидеров оппозиционного движения «Священная борьба». Власти обвиняют его и ещё 13 человек в попытке госпереворота. Премьер Пашинян ранее заявлял, что силовики предотвратили «зловещий план» захвата власти.

6 июня Генпрокуратура Армении завела уголовное дело против главы епархии архиепископа Микаеля Аджапахяна, обвинив его в публичных призывах к свержению конституционного строя.

27 июня сотрудники силовых ведомств прибыли Эчмиадзин, чтобы задержать Аджапахяна. Архиепископ вышел в сопровождении Католикоса всех армян Гарегина Второго, верующие (сотни крепких мужчин в черном) оттеснили силовиков и не позволили увезти архиепископа. Силовиков избили.

Аджапахян вернулся в Эчмиадзин. Под его стены прибыли полиция, спецназ, силы нацбезопасности. Армянская оппозиция призвала собраться в Эчмиадзине, чтоб не допустить задержания вл Микаеля.

Тем ни менее, архиепископ решил прибыть на суд - и его назвали мучеником. Вл. Микаель сел в машину, но ее заблокировала толпа. В ее сопровождении архиепископ пошел в суд пешком, и это шествие - явно стало триумфальным.

Его сопровождали тысячи людей.

Всю эту ночь они простояли под судом. К утру протестуюших стало многократно больше.

И это - явный старт антироссийсаих протестов в Армении.

И для нас это - очень в плюс. Потому что все, что ослабляет

позивии россии, в т ч на Кавказе, делает нас сильнее.

И это - только начало очередной истории о том, как рушится якобы "третий Рим".