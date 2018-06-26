Политика Москалькова заявила, что не видит смертельной опасности в голодовке Сенцова

2018-06-26 12:14 117

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, будто украинский режиссер Олег Сенцов отказался от предложения пройти осмотр у врачей, которых выберут адвокат и его родственники.

"Мы предложили, я обратилась к руководителю пенитенциарной системы с тем, чтобы ему провели консилиум с теми врачами, которых предложит адвокат или родственники, чтобы им доверяли. Он сказал, что он вообще не хочет встречаться ни с какими врачами, что он крепкий, что не дождутся и он будет отстаивать свою позицию до конца", - сказала она, после прибытия в Киев.

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"Я не вижу смертельной опасности, но меня не может не беспокоить, что 40 дней голодовки - это очень длительный срок", - отметила омбудсмен.

Она заявила, что каждый день получает подробную информацию о состоянии здоровья Сенцова от уполномоченного по правам человека в Ямало-Ненецком округе Анатолия Сака.

Также Москалькова заявила, что планирует сама посетить Сенцова, как только вернется из Киева, и при наличии разрешения поедет к нему вместе с украинским омбудсменом Людмилой Денисовой.

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"Я по возвращению из Киева обязательно сама поеду его навестить. Если будет разрешение на посещение вместе с Людмилой Денисовой, то поеду вместе с ней," - отметила Москалькова.

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