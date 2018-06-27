Экономика США настоятельно посоветовали Киеву не игнорировать требования МВФ

2018-06-27 12:13 222

США положительно оценивают прогресс Украины в процессе реформ, однако призвали официальный Киев приложить еще больше усилий, прежде всего, в выполнении требований программы МВФ для получения следующего транша.

"Несмотря на значительные шаги Украины вперед в процессе реформирования, надо еще многое сделать", - заявил и.о. заместителя помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джорган Эндрюс.

"Выполнение требований относительно получения следующего транша МВФ могло бы стать одним из важнейших сигналов со стороны Украины, что она продолжает оставаться приверженной реформам", - подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства США.

В этом контексте он обратил внимание, что создание Антикоррупционного суда "является одним из главных вопросов" двусторонних переговоров между Украиной и МВФ.

"Если требования МВФ будут удовлетворены, мы также будем довольны", - заметил Эндрюс.

Напомним, до конца текущего года Украина обязана выплатить 325,53 млрд гривен обязательных платежей по государственному и гарантированному государством долгу.