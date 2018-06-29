Спорт "Вылетели заслуженно" - сборная ФРГ откровенно пояснила провал на Мундиале

2018-06-29 13:44 249

На странице сборной Германии в Facebook обнародовано обращение к болельщикам, в котором указано почему главная команда ФРГ с треском вылетела с Чемпионата мира.

"Дорогие фаны! Мы так же разочарованы, как и вы! Кубок мира проводится каждые четыре года, и мы так много напланировали. Нам жаль, что мы играли не как чемпионы мира. Поэтому мы заслуженно вылетели, как бы горько это ни было.

Ваша поддержка была отличная, и в Германии, и на российских стадионах. В Рио-2014 мы праздновали вместе. Но спорт также включает поражение и признание, когда противник играет лучше", - говорится в обращении.

Футболисты также поздравили Швецию, Мексику и Южную Корею с их проходом дальше.