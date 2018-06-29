Экономика Рева рассказал, когда ждать повышения минималки

2018-06-30 10:00 189

 

Повышение минимальной заработной платы потребует дополнительных перечислений средств из государственного бюджета в местные.

 В бюджете пока нет средств для повышения минимальной зарплаты, а сможет ли правительство найти необходимые средства, станет ясно в начале июля этого года, сообщил в эфире Радио Свобода министр социальной политики Украины Андрей Рева.

По его словам, повышение возможно при условии перевыполнения доходов бюджета.

"В первом квартале было недовыполнение бюджета почти на 6 миллиардов. В мае практически вышли "в ноль". По итогам июня - мы сейчас смотрим. Можно будет сказать только в начале июля", - заявил Андрей Рева.

Он пояснил, что повышение минималки потребует дополнительных перечислений средств из государственного бюджета в местные. По мнению министра, есть несколько вариантов, где найти необходимые деньги, - таможня и теневая занятость.

"Надо увеличивать доходную часть бюджета. Сейчас вы видите, какие меры принимаются по контрабанде на таможне. В течение лета мы примем серьезные меры по "теневой" занятости, относительно тех "рабовладельцев", которые не хотят регистрировать людей", - отметил Андрей Рева.

Он добавил, что также нужно будет поработать с местными органами власти по "справедливому перераспределению доходов от налога на доходы физических лиц", чтобы при повышении минимальной зарплаты правительству не пришлось увеличивать финансирование местных бюджетов.

С 1 января 2018 минимальная зарплата в Украине составляет 3723 гривны.

Напомним, президент Петр Порошенко допустил увеличение минимальной заработной платы до 4,1 тысячи гривен во второй половине 2018 года.
Бывший министр финансов Александр Данилюк перед своим увольнением рассказал, что предпосылок для повышения минимальной заработной платы нет.

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