Спорт Бой Усик - Гассиев в Москве: организаторы WBSS сделали официальное заявление

2018-06-30 14:00 207

 

Компания COMOSA AG, которая занимается всеми коммерческими мероприятиями для Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS), официально подтвердила дату и место проведения финального поединка турнира Усик – Гассиев.

Сообщение появилось на официальном сайте WBSS и в Twitter-аккаунте турнира.

Напомним, поединок между чемпионом мира по версиям WBO и WBC в первом тяжелом весе украинцем Александром Усиком и чемпионом IBF и WBA россиянином Муратом Гассиевым состоится 21 июля в Москве на арене спортивного комплекса "Олимпийский".

"Финал станет ключевым событием боксерских мероприятий в выходные дни в российской столице в рамках празднования Международного дня бокса", - говорится в сообщении на сайте Всемирной боксёрской суперсерии.

Еще по теме

В Instagram произошел глобальный сбой - начались проблемы со входом в аккаунт

2018-06-27 18:18 909

Усик поедет в Москву, чтобы победить - менеджер боксера

2018-06-18 21:30 2587

СМИ: бой Усик – Гассиев находится под угрозой срыва

2018-06-13 20:30 2777

Netflix завис - пользователи по всему миру остались без фильмов и сериалов

2018-06-12 14:15 2001

Еще новости в разделе "Спорт"

Бой Усик - Гассиев в Москве: организаторы WBSS сделали официальное заявление

2018-06-30 14:00 207

Бразилия выиграет ЧМ-2018 – результаты исследования

2018-06-30 12:00 276

"Вылетели заслуженно" - сборная ФРГ откровенно пояснила провал на Мундиале

2018-06-29 13:44 594

ЧМ-2018. Британские СМИ советуют фанам не покупать черную икру в России

2018-06-28 21:30 873
Все статьи раздела "Спорт"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Спорт

Бой Усик - Гассиев в Москве: организаторы WBSS сделали официальное заявление 2018-06-30 14:00 207
Бразилия выиграет ЧМ-2018 – результаты исследования 2018-06-30 12:00 276
"Вылетели заслуженно" - сборная ФРГ откровенно пояснила провал на Мундиале 2018-06-29 13:44 594
ЧМ-2018. Британские СМИ советуют фанам не покупать черную икру в России 2018-06-28 21:30 873

Лента

15:00 Трамп предлагал Макрону выйти из Евросоюза
14:30 С начала года на водоемах Украины утонули почти 500 человек - спасатели
14:00 Бой Усик - Гассиев в Москве: организаторы WBSS сделали официальное заявление
13:30 Песков рассказал, о чем будут говорить Путин и Трамп
13:00 Порошенко заверил, что двери НАТО открыты для Украины
12:30 На Землю обрушились мощные магнитные бури
12:00 Бразилия выиграет ЧМ-2018 – результаты исследования
11:30 Арестович: Россия окружает Украину войсками и отжимает Азовское море
11:00 Макрон: Нельзя забывать о событиях, связанных с Украиной
10:30 Денисова озвучила формулу обмена заключенными с РФ