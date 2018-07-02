Экономика Москва продлила жесткие ограничения на транзит украинских товаров

2018-07-02 13:44 96

Президент РФ продлил на полгода (до 1 января) ограничительные меры по транзиту товаров из Украины в Казахстан и Кыргызстран через территорию России.

Соответствующий документ опубликован на сайте Путина сегодня, 2 июля.

Впервые указ о введении "мер по обеспечению экономической безопасности и национальных интересов РФ при транзите украинских товаров" был подписан 1 января 2016 года.

В соответствии с ним транзитная перевозка товаров из Украины через Россию может вестись только с территории Беларуси при условии пломбирования грузовых отсеков, в том числе функционирующих на основе технологии ГЛОНАСС, а также при наличии у водителей учетных талонов.

Наложение и снятие таких пломб должно производиться при въезде в Россию и при выезде из нее в стационарных или передвижных контрольных пунктах и контрольных пунктах, расположенных на железнодорожных станциях.

При въезде в Россию из Беларуси водители должны получать учетные талоны, а при выезде - сдавать их.

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