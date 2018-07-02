Спорт видео Бразилия обыграла Мексику со счетом 2:0 и вышла в четвертьфинал

2018-07-02 22:00 201

 

В понедельник, 2 июля, в 1/8 финала Чемпионата мира по футболу сборная Бразилии победила мексиканцев благодаря голам Неймара и Фирмино. В четвертьфинале она сыграет с Бельгией или Японией.

Матч начался с атак сборной Мексики. Буквально всю половину первого тайма “Ацтеки” доминировали, создавали моменты, но внятно ударить по воротам Очоа так и не смогли. Бразильцы выдержали стартовый натиск и к концу первого тайма завладели инициативой. Неплохие моменты на левом фланге создавал Неймар, но пробить вратаря мексиканцев так и не удалось.

Во втором тайме преимущество Бразилии материализовалось. Виллиан прорвался к штрафной по левому флангу и прострелил вдоль ворот. До мяча первым добрался Неймар и переправил круглого в сетку.

Мексика пошла вперед, но все их удары блокировали защитник бразильцев. У желто-синих был неплохой момент, когда из хорошей позиции бил Паулиньо, но Очоа выручил команду.

Под занавес встречи Мексика большими силами пошла вперед, но в итоге пропустила быструю контратаку. Фернандиньо запустил по левому флангу в проход Неймара, тот покатил мяч в дальний угол, но тот от Очоа оказался у Фирмино, и Роберто забил в пустые ворота.

Еще по теме

Бразилия выиграет ЧМ-2018 – результаты исследования

2018-06-30 12:00 954

видео Арбитр удалил с поля девять футболистов - матч пришлось остановить

2018-02-19 14:45 5190

В Колумбии разбился самолет с бразильской футбольной командой

2016-11-29 10:31 5964

Андрей Шевченко окончательно потерял шанс взять в команду Тайсона

2016-09-08 08:14 3541

Еще новости в разделе "Спорт"

видео Бразилия обыграла Мексику со счетом 2:0 и вышла в четвертьфинал

2018-07-02 22:00 201

«Роналду остаётся в сборной»: что говорили после матча 1/8 финала ЧМ-2018 Уругвай — Португалия

2018-07-01 14:00 960

Бой Усик - Гассиев в Москве: организаторы WBSS сделали официальное заявление

2018-06-30 14:00 1224

Бразилия выиграет ЧМ-2018 – результаты исследования

2018-06-30 12:00 954
Все статьи раздела "Спорт"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Спорт

видео Бразилия обыграла Мексику со счетом 2:0 и вышла в четвертьфинал 2018-07-02 22:00 201
«Роналду остаётся в сборной»: что говорили после матча 1/8 финала ЧМ-2018 Уругвай — Португалия 2018-07-01 14:00 960
Бой Усик - Гассиев в Москве: организаторы WBSS сделали официальное заявление 2018-06-30 14:00 1224
Бразилия выиграет ЧМ-2018 – результаты исследования 2018-06-30 12:00 954

Лента

видео 22:00 Бразилия обыграла Мексику со счетом 2:0 и вышла в четвертьфинал
21:30 В Украине начал действовать обновленный перечень услуг первичной медпомощи
21:00 Саакашвили требует вернуть ему гражданство Грузии - СМИ
20:30 Украинцы застряли в аэропорту Пальма-де-Майорка
20:00 Bloomberg: Гривна является самой сильной валютой среди постсоветских стран
19:31 Судья Высшего совета правосудия Николай Гусак сделал дочь друга своей помощницей — расследование
19:00 В МИД Украины рассказали об ожиданиях от встречи Путина и Трампа
18:30 Гройсман рассказал, когда в Украине повысят минимальную зарплату
18:00 Появилось видео, как снайпер расстреливал мэра из Филиппин, пока тот поднимал флаг
17:35 Юрий Бутусов: Киевом управляет серый кардинал КГГА Вадим Столар