Спорт видео Бразилия обыграла Мексику со счетом 2:0 и вышла в четвертьфинал

2018-07-02 22:00 201

В понедельник, 2 июля, в 1/8 финала Чемпионата мира по футболу сборная Бразилии победила мексиканцев благодаря голам Неймара и Фирмино. В четвертьфинале она сыграет с Бельгией или Японией.

Матч начался с атак сборной Мексики. Буквально всю половину первого тайма “Ацтеки” доминировали, создавали моменты, но внятно ударить по воротам Очоа так и не смогли. Бразильцы выдержали стартовый натиск и к концу первого тайма завладели инициативой. Неплохие моменты на левом фланге создавал Неймар, но пробить вратаря мексиканцев так и не удалось.

Во втором тайме преимущество Бразилии материализовалось. Виллиан прорвался к штрафной по левому флангу и прострелил вдоль ворот. До мяча первым добрался Неймар и переправил круглого в сетку.

Мексика пошла вперед, но все их удары блокировали защитник бразильцев. У желто-синих был неплохой момент, когда из хорошей позиции бил Паулиньо, но Очоа выручил команду.

Под занавес встречи Мексика большими силами пошла вперед, но в итоге пропустила быструю контратаку. Фернандиньо запустил по левому флангу в проход Неймара, тот покатил мяч в дальний угол, но тот от Очоа оказался у Фирмино, и Роберто забил в пустые ворота.