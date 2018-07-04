Политика Британия сообщила о новых случаях отравления неизвестным веществом в Солсбери

2018-07-04 13:14 138

Полиция графства Уилтшир сообщила о новых случаях отравления под Солсбери. Двое человек были найдены на улице без сознания, возможно зараженные неизвестным веществом.

"Мужчина и женщина, оба в возрасте 40 лет, находятся в критическом состоянии в больнице Солсбери", -  сообщает The Guardian.

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Полиция допускает их возможный контакт с "неизвестным веществом", от последствий которого "пострадавшие сейчас проходят лечение".

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В Минздраве страны заявили, что не считают, что существует "значительный риск для здоровья" для широкой общественности.

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"Возможно, оба пациента пострадали после использования героина или кокаина зараженной партии наркотиков", - говорится в сообщении.

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