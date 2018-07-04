Экономика В НБУ признали, что потеряли четыре года в реформировании небанковского сектора

2018-07-04 14:44 189

Такую позицию высказал начальник управления стратегии и реформирования банковской системы Национального банка Михаил Видякин в ходе круглого стола на тему: «Нужен ли Украине сплит?», организованного «Финансовым клубом»

 «Мы потеряли четыре года в реформировании небанковского сектора. За это время Нацбанк провел очистку банковского сектора: мы знаем, кто собственники банков, кто их руководители. Мы знаем, насколько прозрачен банковский сектор и насколько непрозрачен небанковский сектор. Большая часть вещей, которые произошли в банковском секторе, в небанковском никогда не произойдут», – сказал Михаил Видякин.

Например, сейчас есть вероятность, что руководители и собственники банков-банкротов, выведенных с рынка, начнут работу на небанковском финансовом секторе.

Как уточнил член Нацкомфинуслуг Александр Залетов, комиссия только сейчас согласовывает свои нормативно-правовые акты в части требований к собственникам и руководителям финкомпаний.

«Мы активно сотрудничаем с НБУ, чтобы у нас были аналогичные требования», – отметил Александр Залетов.

При этом в прошлом году было создано порядка 525 новых финкомпаний. И гарантии, что среди их учредителей или менеджеров нет банкиров с небезупречной деловой репутацией, нет.

Президент Украинской федерации страхования Андрей Перетяжко отметил, что изменение кадрового состава Нацкомфинуслуг не оправдало ожиданий участников рынка.

«Четыре года назад мы радовались качественному изменению состава комиссии и ожидали, что новый состав продемонстрирует ту же эффективность по очистке рынка, что и Нацбанк. Но этого не произошло. Надзор над платежеспособностью СК пробуксовывает. Никто не может дать гарантии, что СК будет выполнять свои обязательства», – признает Андрей Перетяжко.

«Небанковский сектор – это кэптивный сектор, это не финансовый сектор с точки зрения мировой практики. Это сектор, в котором посредники получают субсидию и ведут определенные схемы, используя финансовые инструменты. Это не в укор порядочным участникам рынка. Но когда я хочу заниматься страхованием, а у меня под углом есть такие компании, которые грабят тех, кто не дойдет ко мне за услугами, то рынок все же является кэптивным», – считает глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Тимур Хромаев.

Заместитель руководителя проекта USAID «Трансформация финансового сектора» Юлия Витка добавила, что среди основных целей законопроекта о сплите – обеспечение безопасности клиентов, снижение системных рисков, честность при предоставлении услуг и эффективность работы компаний, а также защита потребителей услуг и инвесторов. Она уточнила, что секторальная модель регулирования финансового сектора становится все менее популярной. Ей на смену приходит интегрированная модель: именно ее предлагается имплементировать и в Украине.

«После кризиса 2008-2010 годов вдвое уменьшилось количество стран, которые имеют секторальную модель надзора», – подсчитал Михаил Видякин.

Источник: «Финансовый клуб»

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